Так само починалося і в Херсоні: у Мелітополі на головній площі зняли прапор Росії (фото)

Окупаційна влада Запорізької області заявила, що триколор зняли "планово". Прапор висів у центрі міста з березня 2022 року.

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13 листопада з найвищого флагштока у Запорізькій області, що знаходиться на центральній площі окупованого російськими військами міста Мелітополь, зняли прапор РФ, пише РІА-Мелітополь.

Ще 14 березня цього року місцеві комунальники під керівництвом колаборантів зняли прапор України, який майорів до окупації міста над головною площею Мелітополя. Але в неділю, 13 листопада, цей прапор зник із флагштока. Як пише видання, ця подія викликала неоднозначну реакцію у місцевих мешканців.

[ + – ] 13 листопада з найвищого флагштока у Запорізькій області, що знаходиться на центральній площі окупованого російськими військами міста Мелітополь, зняли прапор РФ Фото: риа мелитополь

За словами журналістів, більша частина міста зраділа тому, що прапор РФ було знято, з чим жителі Мелітополя і почали вітати одне одного в соціальних мережах.

Зняття російського триколору, наприклад, передувало тому, що війська окупантів залишили Херсон. Тому, як пише видання, у місцевих колаборантів розпочалася паніка і вони вже пакують валізи. Водночас окупаційна адміністрація Мелітополя повідомила місцевих жителів, що зняття прапора РФ пов'язане з плановим ремонтом флагштока і скоро прапор повернеться на місце.

[ + – ] За словами журналістів, більша частина міста зраділа тому, що прапор РФ був знятий, з чим жителі Мелітополя і почали вітати одне одного у соцмережах. Фото: риа мелитополь

Журналісти припускають, що це може бути чергова брехня окупаційної влади, оскільки цю конструкцію встановили відносно недавно і ремонт флагштоку не потрібний. Видання пише, що правдоподібнішою виглядає версія про те, що в Мелітополі готуються до приходу української армії та звільнення міста від російських військ.

[ + – ] Окупаційна адміністрація Мелітополя повідомила місцевим жителям, що зняття прапора РФ пов'язане з плановим ремонтом флагштока і скоро прапор повернеться на місце. Фото: риа мелитополь

Як уже писав Фокус, в окупованому Мелітополі пролунав вибух у будинку місцевого колаборанта. Внаслідок вибуху він отримав контузію і його відправили до лікарні.

Також Фокус писав про те, що на Антонівському мості в Херсоні військові ЗСУ підняли прапор України. Нагадуємо, що російські війська, що відступають, підірвали міст, який з'єднував лівобережну і правобережну частини Херсонської області.