Британська розвідка розповіла про плани військ РФ на півдні України після втечі з Херсона

Російське командування перенесе своє військове управління до Генічеського району Херсонської області, припустили в Міноборони Сполученого Королівства.

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Російське військове командування перенесе пункт управління до Генічеського району після того, як військам РФ довелося відійти з правобережної частини України, зокрема з Херсона. Про це у вівторок, 15 листопада, повідомила пресслужба Міністерства оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Згідно з інформацією відомства, до 12 листопада російські військові майже напевно завершили виведення військ із території на захід від річки Дніпро. У Міноборони нагадали, що після виходу з Херсона РФ назвала Генічеськ "тимчасовою столицею Херсонської області". У зв'язку з цим британська розвідка припустила, що Росія перекине підрозділи військового управління до Генічеського району.

У зведенні відомства наголошується, що Генічеськ має гарні можливості для координації дій силами агресора у разі загроз з боку українських військ як із Херсона, так і з Мелітополя. Крім того, у цьому місті Збройні сили РФ зможуть отримувати підкріплення із тимчасово окупованого Криму. Експерти зазначили, що Генічеськ поки що знаходиться поза досяжністю артилерійських систем, які знаходяться в розпорядженні України.

Нагадаємо, вчора Міністерство оборони України на тлі звільнення правобережної частини країни від військ РФ показало відео, на якому знято, як бійці Сил оборони України переправляються через річку Дніпро.

Також ми писали, що, згідно з прогнозами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, до кінця зими ЗСУ вдасться вийти на кордони України 1991 року.