Чекали на вибори в Конгрес США: Росія спеціально затягнула відступ із Херсона, — СNN

Росіяни намагалися позбавити президента Джо Байдена політичних успіхів перед голосуванням, наголошують журналісти. Прорахунки Кремля призвели до втечі ЗС РФ із єдиного обласного центру, захопленого за час війни.

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Російська влада спеціально затягувала з оголошенням про відступ із Херсона та правого берега Дніпра до проміжних виборів у Конгрес США. Кремль не хотів надавати адміністрації президента Джо Байдена додаткові політичні успіхи перед голосуванням. Про це повідомив американський телеканал CNN з посиланням на чотири джерела, знайомі з розвідданими.

Американські чиновники визнають, що проміжні вибори стали далеко не єдиною причиною відведення ЗС РФ із регіону. Окупанти готували втечу кілька тижнів, а США думали, коли вони офіційно визнають це.

Розвіддані, як зазначили автори, — це неформальна оцінка намірів Росії та ознака зацікавленості Москви в продовженні впливу на політичний розклад у США.

Росія, ймовірно, неправильно розрахувала вплив заяви про виведення військ із Херсона на вибори, впевнені джерела.

"Сумніваюся, що американці справді помітили б це", — зазначив співрозмовник, знайомий із даними західної розвідки.

За даними приватних дослідників, за тиждень до проміжних виборів цього року російські агенти впливу використали різні медіаплатформи, щоб зіпсувати імідж демократам у кількох штатах.

Росія могла переоцінити рівень зацікавленості американців локальними боями в Україні, що говорить про недосконалість російських інформаційних операцій, зауважили в розвідці.

"Незважаючи на весь галас про інформаційні операції та політичне втручання росіян, вони не такі вправні в цьому грандіозному задумі. Видно їхнє фундаментальне культурне нерозуміння", — коментує співрозмовник СNN.

Позиція росіян, за даними західних чиновників, ґрунтувалася на скороченні військової допомоги Україні в разі перемоги республіканців. Достовірних доказів такої точки зору не було.

"Подібна заява (про відведення військ із Херсона, — ред.), хоч би як росіяни її представляли, все одно показують здачу єдиного обласного центру, захопленого під час повномасштабного вторгнення", — зазначив один із людей, знайомих із розвідданими.

Нагадаємо, що Херсон звільнили від російських загарбників 11 листопада. Президент України Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у місто й брав участь у піднятті державного прапора.

Росія не визнає воєнних невдач на півдні та вважає Херсон своєю територією. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 15 листопада заявив, що обласний центр навіть після виведення військ РФ перебуває в статусі "столиці суб'єкта Росії".

Міністерство оборони Великобританії вважає, що військове командування Росії перенесе пункт управління в Генічеський район після відходу окупантів.