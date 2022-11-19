"Погоди не зроблять": ЗС РФ перекинули на Луганщину залишки найкращих військ

Більшість російських сил у регіоні — це недосвідчені мобілізовані, які сотнями гинуть чи здаються в полон.

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Російська армія перекидає до Луганської області досвідчених десантників із Херсонського напрямку. Голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про подробиці в ефірі єдиного телемарафону.

За його словами, на Луганщину прибувають десантники, які добре підготовлені та вміють воювати, але це останні залишки "найкращих вояків" Росії. Решта сил окупантів представлена переважно нещодавно мобілізованими новобранцями, "кадировцями" або "вагнерівцями", завербованими у в'язницях.

"Я спілкувався з військовими на передовій, ми бачимо, що їх (десантників, — ред.) справді потихеньку перекидають. Але вони все одно, як кажуть, погоди вже не зроблять. Можуть своїми професійними діями трохи пригальмувати контрнаступ, але не зможуть його зупинити", — Наголосив Сергій Гайдай.

Глава ОВА додав, що мобілізовані росіяни також не становлять великої загрози для захисників України, адже не мають навичок та бойового досвіду. Такі солдати є "гарматним м'ясом", масово гинуть і здаються в полон.

"Не можна підготувати цивільного до такої війни, яка у нас відбувається, за тиждень-два-три, і навіть за пару місяців", — заявив Гайдай.

ЗСУ у Луганській області поступово просуваються (заважають дощі) і останнім часом звільнили 12 населених пунктів. Сергій Гайдай наголосив, що після окупації села перебувають у жахливому стані, багато будівель повністю зруйновано, але там досі живуть люди. Керівник адміністрації висловив сподівання, що мирні жителі погодяться евакуюватись із небезпечних районів, оскільки там ведуться обстріли.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія перекидає війська з Харківської області на Запорізький та Луганський напрями, не відкидають також повторного наступу з території Білорусі. Бригадний генерал Олексій Громов стверджує, що росіяни й досі мріють захопити Донбас.

Британська розвідка повідомляє, що після відступу на Херсонщині Росія може перекинути частину військ на Бахмут Донецької області, де ведуться запеклі бої. Крім того, ЗС РФ вже викопали нові траншеї на кордоні з Кримом та біля річки Сіверський Донець.