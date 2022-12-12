ВС РФ обстреляли жилой район Херсона из артиллерии и РСЗО, есть жертвы (фото)

В областной прокуратуре рассказали, что от прицельного попадания оккупантов в многоэтажку начался пожар в нескольких квартирах. Погибла одна женщина, еще четверо людей были ранены.

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Российские войска 12 декабря в очередной раз нанесли артиллерийские удары по Херсону и пригородных населенных пунктах. В этот раз под обстрел попал жилой микрорайон областного центра. Об этом рассказали в Херсонской областной прокуратуре.

Сообщается, что российские войска вели обстрел из оккупированной территории. В результате чего погибла одна женщина, еще четверо людей получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, от прицельного попадания оккупантов в многоэтажку начался пожар в нескольких квартирах. По предварительным данным прокуроров, российские войска производили обстрел с реактивных систем залпового огня и артиллерии.

В ведомстве уточнили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством — ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Напомним, 12 декабря российские войска обстреляли из "Ураганов" город Горняк Донецкой области. Оккупанты вели огонь из реактивной артиллерии по центральной части города и продовольственному рынку, ранения получили 10 людей, двое людей погибли.

7 декабря оккупанты вели обстрел Курахово, что на Донбассе. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома горожан. Тогда погибли как минимум шесть мирных жителей, а пятеро получили ранения.