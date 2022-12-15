ВС РФ снова обстреляли центр Херсона, известно о двух погибших

В ОП сообщали, что оккупанты ударили в 100 метрах от здания Херсонской ОВА, которое сильно пострадало во время вчерашнего обстрела. На месте работают экстренные службы.

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Российские войска второй день подряд обстреливают центральную часть Херсона. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко у себя в соцсетях.

По его словам, оккупанты ударили в ста метрах от здания Херсонской областной военной администрации на площади Свободы, где во время вчерашнего обстрела было разрушено два этажа.

[ + – ] Херсон после сегодняшнего обстрела

"Враг снова ударил по центру города. 100 метров от здания Херсонской ОВА, атакованной вчера", — прокомментировал Тимошенко.

По информации ОП, в результате обстрела погибло как минимум два человека.

На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.

В местных пабликах сообщали о двух волнах обстрела: о первых взрывах написали в 10:12, в 11:14 стало известно о новых ударах.

Местные жители рассказывают, что в результате обстрелов в разных районах города на автомобилях сработала сигнализация.

Напомним, 14 декабря россияне ударили по Херсону из реактивных систем залпового огня. В результате оказалась сильно повреждено здание Херсонской ОВА.

Позже стало известно, что как минимум шесть человек в городе получили ранения.