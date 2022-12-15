Сліди крові та гільза від снаряда: постраждалий від обстрілів РФ Херсон показали на фото

Випущений ЗС РФ снаряд потрапив до пункту видачі гуманітарної допомоги та вбив 32-річну жінку-парамедика та літнього чоловіка, який прийшов за продуктовою допомогою.

Related video

Внаслідок ранкового обстрілу Херсона 15 грудня загинули місцевий житель та парамедик. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Також пресслужба прокуратури опублікувала фото Херсона, який знову зазнав збройної атаки російських військових.

За даними слідства, 15 грудня 2022 року збройні сили Росії в черговий раз обстріляли Херсон.

Снаряди потрапили до центральної частини міста та пошкодили житлові будинки.

[ + – ] Під час обстрілу в Херсоні постраждали будинки мирних жителів Фото: Херсонська обласна прокуратура

Під обстрілом опинився також маршрутний автобус, у якому травмувалася пасажирка.

Внаслідок влучення снаряда в одну з вулиць загинули двоє людей, серед яких була і парамедик.

Журналістам вдалося дізнатися, що російський снаряд потрапив у місце, де розташовано пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги. Загинули 32-річна жінка-парамедик та 70-річний чоловік, який прийшов отримати продуктову допомогу.

Обережно, фото 18+

[ + – ] Під час ранкового обстрілу ЗС РФ Херсона загинув чоловік, який прийшов за продуктовою допомогою Фото: Прокуратура Херсонської області

Двоє людей отримали поранення. Це — 44-річна жінка та 38-річний чоловік, який проходив поряд. Обох було доставлено до лікарні.

Нагадаємо, ЗС РФ знову обстріляли центр Херсона. В ОП повідомляли, що окупанти вдарили за 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка сильно постраждала під час вчорашнього обстрілу.

Фокус також писав, що 14 грудня росіяни вдарили по Херсону із реактивних систем залпового вогню. В результаті виявилася сильно пошкоджена будівля Херсонської ОВА.