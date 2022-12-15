Следы крови и гильза от снаряда: пострадавший от обстрелов РФ Херсон показали на фото
Выпущенный ВС РФ снаряд попал в пункт выдачи гуманитарной помощи и убил 32-летнюю женщину-парамедика и пожилого мужчину, который пришел за продуктовой помощью.
В результате утреннего обстрела Херсона 15 декабря погибли местный житель и парамедик. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Также пресс-служба прокуратуры опубликовала фото Херсона, который снова подвергся вооруженной атаке российских военных.
По данным следствия, 15 декабря 2022 года вооруженные силы России в очередной раз подвергли обстрелам Херсон.
Снаряды попали в центральную часть города и повредили жилые дома.
Под обстрелом оказался также маршрутный автобус, в котором травмировалась пассажирка.
В результате попадания снаряда по одной из улиц погибли два человека, среди которых была и парамедик.
Журналистам удалось узнать, что российский снаряд попал в место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи. Погибли 32-летняя женщина-парамедик и 70-летний мужчина, который пришел получить продуктовую помощь.
Осторожно, фото 18+
Двое людей получили ранения. Это — 44-летняя женщина и 38-летний мужчина, который проходил рядом. Оба были доставлены в больницу.
Напомним, ВС РФ снова обстреляли центр Херсона. В ОП сообщали, что оккупанты ударили в 100 метрах от здания Херсонской ОВА, которое сильно пострадало во время вчерашнего обстрела.
Фокус также писал, что 14 декабря россияне ударили по Херсону из реактивных систем залпового огня. В результате оказалась сильно повреждено здание Херсонской ОВА.