Следы крови и гильза от снаряда: пострадавший от обстрелов РФ Херсон показали на фото

Выпущенный ВС РФ снаряд попал в пункт выдачи гуманитарной помощи и убил 32-летнюю женщину-парамедика и пожилого мужчину, который пришел за продуктовой помощью.

Related video

В результате утреннего обстрела Херсона 15 декабря погибли местный житель и парамедик. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Также пресс-служба прокуратуры опубликовала фото Херсона, который снова подвергся вооруженной атаке российских военных.

По данным следствия, 15 декабря 2022 года вооруженные силы России в очередной раз подвергли обстрелам Херсон.

Снаряды попали в центральную часть города и повредили жилые дома.

[ + – ] Во время обстрела в Херсона пострадали дома мирных жителей Фото: Херсонская областная прокуратура

Под обстрелом оказался также маршрутный автобус, в котором травмировалась пассажирка.

В результате попадания снаряда по одной из улиц погибли два человека, среди которых была и парамедик.

Журналистам удалось узнать, что российский снаряд попал в место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи. Погибли 32-летняя женщина-парамедик и 70-летний мужчина, который пришел получить продуктовую помощь.

Осторожно, фото 18+

[ + – ] Во время утреннего обстрела ВС РФ Херсона погиб мужчина, который пришел за продуктовой помощью Фото: Прокуратура Херсонской области

Двое людей получили ранения. Это — 44-летняя женщина и 38-летний мужчина, который проходил рядом. Оба были доставлены в больницу.

Напомним, ВС РФ снова обстреляли центр Херсона. В ОП сообщали, что оккупанты ударили в 100 метрах от здания Херсонской ОВА, которое сильно пострадало во время вчерашнего обстрела.

Фокус также писал, что 14 декабря россияне ударили по Херсону из реактивных систем залпового огня. В результате оказалась сильно повреждено здание Херсонской ОВА.