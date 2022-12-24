Обстрел Херсона из "Градов": число погибших увеличилось до 10 человек

Различные ранения, по словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, получили 55 человек. Чиновник призвал жителей города сдать кровь в специализированных пунктах, чтобы стабилизировать состояние пострадавших.

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В Херсоне увеличилось количество погибших во время обстрела города ВС РФ в субботу, 24 декабря. Об этом глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил во время национального телемарафона.

По его словам, жертвами обстрела стали 10 мирных жителей. Еще 55 человек получили ранения. У пострадавших медики даигностировали ранения в живот, ранения головы разной степени, ранения глаз, ампутации нижних конечностей.

Янушевич также призвал неравнодушных украинцев сдавать кровь, которая необходима для того, чтобы стабилизировать состояние раненых.

Обстрел Херсона "Градами": что известно

24 декабря Россия обстреляла центр Херсона. Были повреждены дома, загорелись несколько автомобилей. Пострадал также супермаркет "Сільпо", который расположен недалеко от эпицентра взрывов.

Местные Телеграм-каналы писали, что на месте "прилетов" в городе вспыхнули пожары.

Изначально заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате обстрела "Градами" погибли как минимум 5 человек, еще 35 получили ранения, 16 из них находятся в тяжелом состоянии.

Несколько позже стало известно, что вечером того же дня ВС РФ обстреляли город зажигательными боеприпасами. По данным местных источников, вспыхнули дома по ул. Восточной. У некоторых из них разрушены крыши.

Напомним, 20 декабря стало известно, что ВС РФ обстреляли из артиллерии жилой район в Херсоне. Один из снарядов попал во двор, повредив несколько домов и автомобилей, несколько мирных жителей получили ранение.

Фокус также писал, что 19 декабря ВС РФ обстреляли центр Херсона и повредили здание ОВА. В городе начались перебои в энергоснабжении.