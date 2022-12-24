Обстріл Херсона з "Градів": кількість загиблих збільшилася до 10 осіб

Різні поранення, за словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, отримали 55 осіб. Чиновник закликав мешканців міста здати кров у спеціалізованих пунктах, щоби стабілізувати стан постраждалих.

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У Херсоні збільшилася кількість загиблих під час обстрілу міста ЗС РФ у суботу, 24 грудня. Про це голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив під час національного телемарафону.

За його словами, жертвами обстрілу стали 10 мирних жителів. Ще 55 людей отримали поранення. У постраждалих медики діагностували поранення в живіт, поранення голови різного ступеня, поранення очей, ампутацію нижніх кінцівок.

Янушевич також закликав небайдужих українців здавати кров, яка потрібна для того, щоб стабілізувати стан поранених.

Обстріл Херсона "Градами": що відомо

24 грудня Росія обстріляла центр Херсона. Були пошкоджені будинки, спалахнуло кілька автомобілів. Постраждав також супермаркет "Сільпо", який розташований неподалік від епіцентру вибухів.

Місцеві телеграм-канали писали, що на місці "прильотів" у місті спалахнули пожежі.

Спочатку заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в результаті обстрілу "Градами" загинули щонайменше 5 людей, ще 35 отримали поранення, 16 із них перебувають у тяжкому стані.

Дещо пізніше стало відомо, що ввечері того ж дня ЗС РФ обстріляли місто запальними боєприпасами. За даними місцевих джерел, спалахнули будинки на вул. Східній. У деяких із них зруйновані дахи.

Нагадаємо, 20 грудня стало відомо, що ЗС РФ обстріляли з артилерії житловий район у Херсоні. Один зі снарядів потрапив у двір, пошкодивши кілька будинків і автомобілів, кілька мирних жителів отримали поранення.

Фокус також писав, що 19 грудня ЗС РФ обстріляли центр Херсона та пошкодили будівлю ОВА. У місті почалися перебої в енергопостачанні.