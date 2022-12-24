ЗС РФ обстріляли центр Херсона: 5 загиблих та 35 поранених (фото)
Удару по житловому району завдали у вихідний день, коли на вулицях було велике скупчення людей. Унаслідок обстрілу також пошкоджено будинки та приватні автомобілі.
24 грудня Росія обстріляла центр Херсона, що спричинило загибель людей. Подробиці та кадри з місця події в Telegram повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
Унаслідок російського обстрілу загинули щонайменше 5 людей, ще 35 отримали поранення, 16 із них перебувають у важкому стані. Крім того, пошкоджено будинки, спалахнули кілька автомобілів. Судячи з фотографій, вибух вибив шибки в супермаркеті "Сільпо". Місцеві телеграм-канали пишуть, що на місці "прильотів" у місті спалахнули пожежі.
"Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивста заради залякування та задоволення", — прокоментував Кирило Тимошенко.
Глава Херсонської обласної військової адміністрації в Telegram написав, що за останню добу російські війська 74 рази обстріляли регіон із артилерії, танків, мінометів і реактивних систем залпового вогню. В результаті на території області загинуло 5 людей, ще 17 людей поранено, серед постраждалих виявилася 6-річна дівчинка, яку госпіталізували в тяжкому стані з множинними осколковими травмами.
20 грудня стало відомо, що ЗС РФ обстріляли з артилерії житловий район у Херсоні. Один зі снарядів потрапив у двір, пошкодивши кілька будинків і автомобілів, кілька мирних жителів отримали поранення.
22 грудня писали про загибель колаборанта Андрія Штепи в Херсонській області. Як повідомив голова Херсонської обласної ради Сергій Хлань, помічник окупантів підірвався на автомобілі.