ВС РФ обстреляли центр Херсона: 5 погибших и 35 раненых (фото)

Удар по жилому району нанесли в выходной день, когда на улицах было большое скопление людей. В результате обстрела также повреждены дома и частные автомобили.

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24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, что привело к гибели людей. Подробности и кадры с места происшествия в Telegram сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В результате российского обстрела погибли как минимум 5 человек, еще 35 получили ранения, 16 из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждены дома, загорелись несколько автомобилей. Судя по фотографиям, взрыв выбил стекла в супермаркете "Сільпо". Местные Телеграм-каналы пишут, что на месте "прилетов" в городе вспыхнули пожары.

"Страна-террорист продолжает нести русскую меру в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия", — прокомментировал Кирилл Тимошенко.

Глава Херсонской областной военной администрации в Telegram написал, что за последние сутки российские войска 74 раза обстреляли регион из артиллерии, танков, минометов и реактивных систем залпового огня. В результате на территории области погибли 5 человек, еще 17 человек ранены, среди пострадавших оказалась 6-летняя девочка, которую госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными осколочными травмами.

20 декабря стало известно, что ВС РФ обстреляли из артиллерии жилой район в Херсоне. Один из снарядов попал во двор, повредив несколько домов и автомобилей, несколько мирных жителей получили ранение.

22 декабря писали, о гибели коллаборанта Андрея Штепы в Херсонской области. Как сообщил глава Херсонского областного совета Сергей Хлань, пособник оккупантов подорвался на автомобиле.