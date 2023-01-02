Атака на "Балтимор": в Воронежской области заявили о сбитом "украинском" дроне-разведчике

По сообщению местных властей, разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. Ранее сообщалось о взрывах на территории военного аэродрома.

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В ночь с 1 на 2 января на территории Воронежской области в России был сбит разведывательный беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в официальном Telegram-канале.

Российские власти утверждают, что дрон был запущен с территории Украины. При этом его описали как "малогабаритный" и "разведывательный".

"Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины", — в частности, говорится в сообщении.

[ + – ] Жители просили Минобороны РФ вынести аэропорт за черту города, но их в Москве проигнорировали

Пресс-служба уточняет, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

"Ситуация под контролем", — подчеркивает правительство Воронежской области.

Ранее российские военные блогеры написали о сильных взрывах в Воронеже. Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, что "бавовна" произошла на военном аэродроме "Балтимор, где базируются истребители-бомбардировщики Су-34. Эту информацию подтверждают и российские СМИ.

В сети также появилось видео со взрывами.

Жители сообщают, что инцидент произошел около 2 часов ночи, взрыв был слышен во всех районах российского города.

Российское издание "Блокнот" пишет, что по БПЛА отработал 108-й зенитный ракетный полк ВС РФ, размещенный по соседству с "Балтимором". В его задачи входит защита аэродрома и атомной станции в Воронеже.

Журналисты также утверждают, что местные жители и активисты несколько десятилетий просили власти перенести аэропорт за черту города в целях безопасности населения. Как уточняется, тысячи воронежцев обращались к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу с соответствующей петицией, однако их просьбу в Москве проигнорировали.

Напомним, СтратКом ВСУ рассказал, что в ночь с 31 декабря на 1 января в оккупированной Макеевке было ликвидировано 400 российских военных, еще около 300 получили ранения. Как уточняется, всех мобилизованных в захваченном городе Донецкой области разместили в здании профтехучилища №19, по которому и пришелся удар.

В ночь с 1 на 2 января украинские военные уничтожили 39 иранских беспилотников Shahed, 2 аппарата "Орлан-10" и управляемую ракету Х-59, которые запустили российские оккупанты.