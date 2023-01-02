Атака на "Балтимор": у Воронезькій області заявили про збитий "український" дрон-розвідник

За повідомленням місцевої влади, руйнувань і постраждалих унаслідок інциденту немає. Раніше повідомляли про вибухи на території військового аеродрому.

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У ніч із 1 на 2 січня на території Воронезької області в Росії було збито розвідувальний безпілотник. Про це повідомила пресслужба уряду регіону в офіційному Telegram-каналі.

Російська влада стверджує, що дрон був запущений з території України. При цьому його описали як "малогабаритний" і "розвідувальний".

"Сьогодні вночі на підльоті до Воронежа було виявлено та збито засобами ППО малогабаритний розвідувальний безпілотний літальний апарат, запущений з території України", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Жителі просили Міноборони РФ винести аеропорт за межі міста, але їх у Москві проігнорували

Пресслужба уточнює, що постраждалих і руйнувань унаслідок інциденту немає.

"Ситуація під контролем", — наголошує уряд Воронезької області.

Раніше російські військові блогери написали про сильні вибухи у Воронежі. Український журналіст Юрій Бутусов розповів, що "бавовна" сталася на військовому аеродромі "Балтимор", де базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34, що підтверджують і російські ЗМІ.

У мережі також з'явилося відео з вибухами.

Жителі повідомляють, що інцидент стався приблизно о 2-ій ночі, вибух було чути в усіх районах російського міста.

Російське видання "Блокнот" пише, що по БПЛА відпрацював 108-й зенітний ракетний полк ЗС РФ, розміщений по сусідству з "Балтимором". У його завдання входить захист аеродрому й атомної станції у Воронежі.

Журналісти також стверджують, що місцеві жителі й активісти кілька десятиліть просили владу перенести аеропорт за межі міста з метою безпеки населення. Як уточнюється, тисячі воронежців зверталися до глави Міноборони РФ Сергія Шойгу з відповідною петицією, проте їх прохання в Москві проігнорували.

Нагадаємо, СтратКом ЗСУ розповів, що в ніч із 31 грудня на 1 січня в окупованій Макіївці було ліквідовано 400 російських військових, ще майже 300 отримали поранення. Як уточнюється, усіх мобілізованих у захопленому місті Донецької області розмістили у будівлі профтехучилища №19, по якому й припав удар.

У ніч із 1 на 2 січня українські військові знищили 39 іранських безпілотників Shahed, 2 апарати "Орлан-10" та керовану ракету Х-59, які запустили російські окупанти.