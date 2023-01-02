В окупованому Севастополі повідомили про потужні вибухи (фото, відео)

Місцева окупаційна адміністрація заявила, що над морем збили два нібито українські безпілотники.

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Увечері, 2 січня, в окупованому росіянами Севастополі повідомили про вибухи. Так, про це повідомив Окупаційний "глава" міста Михайло Развожаєв на своїй сторінці у ВКонтакті.

"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними над морем збито БПЛА. Усі служби працюють у штатному режимі", — написав він.

Пізніше Развожаєв повідомив, що над морем збили ще один БПЛА. Місцевих жителів він попросив зберігати спокій.

Також телеграм-канал "Чп/Севастополь" також повідомив про знищення двох нібито українських безпілотників.

[ + – ] Вибухи у Севастополі

"Наша ППО збила 2 українські дрони на підході до гавані Севастополя", — сказано в одному з повідомлень.

Раніше Фокус писав, що вранці, 2 січня, у російському Воронежі повідомили про сильні вибухи. Місцеві жителі повідомили про кілька вибухів у районі аеродрому. Російські воєнкори говорять про роботу ППО.

Потім там же заявили про збитий "український" дрон-розвідник. За повідомленням місцевої влади, руйнувань та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Також у Брянській області повідомили про атаку нібито українського безпілотника. За словами місцевого чиновника, пошкоджено енергооб'єкт у Климівському районі. Там почалася пожежа.