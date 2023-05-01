Кремль хочет взять Бахмут до 9 мая, чтобы объявить об окончании войны, — СМИ

По информации журналистов, Бахмут может стать завершающей точкой "фиксации" уже оккупированных РФ территорий Украины, чтобы успеть начать переговоры до начала штурмовых операций ВСУ.

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В Кремле установили очередной срок полной оккупации Бахмута — 9 мая. Президент России Владимир Путин при таком исходе может объявить о "победной ноте" в окончании войны. Об этом в понедельник, 1 мая, рассказали "РБК-Украина" собеседники в украинской власти.

По информации собеседников издания, в таком случае для российской власти и армии это будет логически обоснованным решением, поскольку после изнуряющей битвы за Бахмут у армии РФ может не остаться сил на продолжение наступления.

В пример приводится ситуация, когда в прошлом году, после изнурительного ведения боев за часть населенных пунктов в Северодонецке летом прошлого года, движение российских оккупантов сильно приостановилось на несколько месяцев. Очевидно, что будущее украинское контрнаступление приведет Россию к потере оккупированных территорий, поэтому Москва может постараться "зафиксировать" то, что уже было захвачено, объявив об окончании войны и "достижении целей" СВО.

Также собеседники издания сообщили, что в случае, если Россия объявит о завершении войны до начала контрнаступления, есть риск, что мировые лидеры могут начать убеждать Киев к проведению переговоров вместо начала военной операции, поскольку число политиков, выступающих на мир вне интересов Украины не стало меньше.

В случае, если Россия заявит об окончании войны и ждет переговоров, число выступающих за мир политиков может существенно увеличиться. Именно поэтому, защита Бахмута для Украины является приоритетной задачей, чтобы не дать Москве возможности заявить о хоть какой-то победе до начала контрнаступления ВСУ.

Напомним, 30 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в течение недели российские оккупанты продолжают наступление на трех направлениях Бахмутском, Авдеевском и Марьинском, однако врагу пока не удалось взять ни один из участков под контроль.

Также, 29 апреля, украинский журналист Богдан Мирошников сообщил, что российские оккупанты продолжают проводить штурмы западной части Бахмута, постепенно продвигаясь и "разбирая" многоэтажные здания артиллерией и авиацией.