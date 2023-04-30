В Бахмуте ВС РФ бросили все резервы, а ВСУ отбили утраченные позиции на нескольких участках, — Маляр

Наступление российских окупантов в течение недели продолжается в трех направлениях — Бахмутском, Авдеевском и Марьинском, сообщили в Минобороны.

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В городе Бахмут остается самая жаркая обстановка на украинском фронте. Врагу не удается взять город под контроль, несмотря на то, что он бросил в бой все свои ресурсы. Об этом сообщила в своде за неделю заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, восток Украины остается эпицентром боевых действий. Наступление врага в течение недели продолжается в трех направлениях — Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

"На Лиманском направлении враг периодически снижает активность, поскольку терпит неудачу из-за активной обороны наших войск. В течение недели на определенных участках враг имел незначительный успех, но утраченные позиции наши защитники вернули", — сообщила Маляр.

По ее словам, горячее всего сейчас в Бахмуте и Марьинке. На Бахмутском направлении враг продолжает атаковать, а в самом Бахмуте продолжаются ожесточенные бои.

"Врагу не удается взять город под контроль, несмотря на то, что он бросил в бой все свои ресурсы и кое-где имел успех. Наши бойцы отбивают многочисленные атаки и на определенных участках контратакуют. Оборона Бахмута с возложенными на нее военными задачами справляется", — отметила замминистра. обороны.

Напомним, что российские войска немного продвинулись вперед на юго-западе и северо-западе Бахмута. По данным американских аналитиков, россияне смогли захватить Бахмутский медицинский колледж в центре и Бахмутский индустриальный колледж на юге города.

В Запорожской области российские кафиры, так же как и в Херсонской, начали отбирать у местных рыбаков катера и лодки.