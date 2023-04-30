Российские войска имеют ограниченный успех в Бахмуте: они продвинулись вперед, – ISW

Войска РФ немного продвинулись вперед на юго-западе и северо-западе Бахмута.

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В субботу, 26 апреля, российские оккупанты добились небольших успехов во время боев за Бахмут. Как показывают видеозаписи с указанием геолокации, ВС РФ незначительно прошли вперед на юго-западе и северо-западе города. Об этом сообщает в отчете за 29 апреля Институт изучения войны (ISW).

По имеющимся данным у американских аналитиков, россияне смогли захватить Бахмутский медицинский колледж в центре и Бахмутский индустриальный колледж на юге города.

Аналитики пишут, что российские войска вели атакующие бои у дороги через Хромово. Этот населенный пункт находится рядом с Бахмутом, западнее города. Также оккупанты проводили наступательные действия возле Орехово-Васильевки, в 11 км к северо-западу от Бахмута, Богдановки и Ивановского, в 5 км к западу от города.

Аналитики пишут, что российские войска вели атакующие бои у дороги через Хромово. Этот населенный пункт находится рядом с Бахмутом, западнее города Фото: ISW

Аналитики со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщают, что ВС РФ продолжает наносить наземные удары в Бахмуте и провели безуспешные атаки в районе населенных пунктов Богдановка и Часов Яр.

В отчете сказано, со ссылкой на сообщение пресс-службы Восточной группироски войск ВСУ, что украинская армия по-прежнему имеет доступ к логистическим путям, ведущим в Бахмут. Таким образом это сообщение опровергает заявления россиян о том, что оккупанты контролируют пути поставок для ВСУ в город.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, российские войска еще далеки от захвата "дороги жизни" на Бахмут.

В отчете сказано, со ссылкой на сообщение пресс-службы Восточной группироски войск ВСУ, что украинская армия по-прежнему имеют доступ к логистическим путям, ведущим в Бахмут Фото: ISW

Также 29 апреля российские войска нанесли наземные удары вдоль линии Авдеевка — Донецк, сообщают аналитики ISW.

В отчете ISW сказано, со ссылкой на Генштаб ВСУ, что ВС РФ все чаще отказываются от боя на Марьинском направлении из-за того, что они несут большие потери в живой силе.

Напоминаем, что ВСУ уничтожили российскую военную технику на сумму более 40 млн долларов. Украинским военнослужащим при задействовании беспилотника удалось ликвидировать зенитно-ракетный комплекс "Тор М2" и два ракетно-пушечных комплекса 2С6 "Тунгуска".

Напоминаем, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выдвинул ультиматум Министерству обороны России и грозится отступить из Бахмута. По словам Пригожина, если его войска не получат боеприпасов, он отдаст приказ об отступлении из города.