ВСУ уничтожили военную технику РФ на сумму более $40 млн (видео)
Украинским военнослужащим при задействовании беспилотника удалось ликвидировать зенитно-ракетный комплекс "Тор М2" и два ракетно-пушечных комплекса 2С6 "Тунгуска".
Бойцы оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" при помощи беспилотника нанесли удар по позиции российских оккупантов и уничтожили три единицы дорогостоящей российской техники. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Украинские защитники ликвидировали два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса 2С6 "Тунгуска" по 8 млн 300 тыс. долларов США каждая. Затем дрон нанес удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу "Тор М2", стоимостью 24 млн долларов.
По понятным причинам локация и дата съемок не называются.
"Тор"
Советский и российский всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК) предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.
2С6 "Тунгуска"
Советский и российский зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК), зенитная самоходная установка (ВСУ) разработки Тульского КБ приборостроения (имеет индексы 2С6 и 2С6М).
Напомним, 1 февраля аналитики Ukraine Weapons Tracker сообщали, что украинские артиллеристы впервые уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2ДТ, который предназначен для работы в Арктике.
В марте 2022 года в соцсетях показали, как местные жители одного из населенных пунктов Украины нашли и сожгли оставленные без присмотра четыре зенитных ракетно-пушечных комплекса 2С6 "Тунгуска".