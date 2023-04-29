ВСУ уничтожили военную технику РФ на сумму более $40 млн (видео)

Украинским военнослужащим при задействовании беспилотника удалось ликвидировать зенитно-ракетный комплекс "Тор М2" и два ракетно-пушечных комплекса 2С6 "Тунгуска".

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Бойцы оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" при помощи беспилотника нанесли удар по позиции российских оккупантов и уничтожили три единицы дорогостоящей российской техники. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Украинские защитники ликвидировали два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса 2С6 "Тунгуска" по 8 млн 300 тыс. долларов США каждая. Затем дрон нанес удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу "Тор М2", стоимостью 24 млн долларов.

По понятным причинам локация и дата съемок не называются.

"Тор"

Советский и российский всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК) предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

2С6 "Тунгуска"

Советский и российский зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК), зенитная самоходная установка (ВСУ) разработки Тульского КБ приборостроения (имеет индексы 2С6 и 2С6М).

Напомним, 1 февраля аналитики Ukraine Weapons Tracker сообщали, что украинские артиллеристы впервые уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2ДТ, который предназначен для работы в Арктике.

В марте 2022 года в соцсетях показали, как местные жители одного из населенных пунктов Украины нашли и сожгли оставленные без присмотра четыре зенитных ракетно-пушечных комплекса 2С6 "Тунгуска".