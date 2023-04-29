ЗСУ знищили військову техніку РФ на суму понад $40 млн (відео)

Українським військовослужбовцям при залученні безпілотника вдалося ліквідувати зенітно-ракетний комплекс "Тор М2" та два ракетно-гарматні комплекси 2С6 "Тунгуска".

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Бійці оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" за допомогою безпілотника завдали удару по позиції російських окупантів та знищили три одиниці дорогої російської техніки. Про це повідомив представник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Українські захисники ліквідували два російські зенітні ракетно-гарматні комплекси 2С6 "Тунгуска" по 8 млн 300 тис. доларів США кожен. Потім дрон завдав удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу "Тор М2", вартістю 24 млн доларів.

Зі зрозумілих причин локація та дата зйомок не називаються.

"Тор"

Радянський та російський всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс (ЗРК) призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.

2С6 "Тунгуска"

Радянський та російський зенітний гарматно-ракетний комплекс (ЗГРК), зенітна самохідна установка (ЗСУ) розробки Тульського КБ приладобудування (має індекси 2С6 та 2С6М).

Нагадаємо, 1 лютого аналітики Ukraine Weapons Tracker повідомляли, що українські артилеристи вперше знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2ДТ", який призначений для роботи в Арктиці.

У березні 2022 року в соцмережах показали, як місцеві жителі одного з населених пунктів України знайшли та спалили залишені без нагляду чотири зенітні ракетно-гарматні комплекси 2С6 "Тунгуска".