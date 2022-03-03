Місцеві жителі спалили зенітні комплекси РФ (відео)

Російські військові залишили без нагляду чотири зенітні ракетно-гарматні комплекси 2С6 "Тунгуска", а місцеві жителі знайшли і спалили цю техніку.

Жителі одного із населених пунктів України спалили зенітні ракетно-гарматні комплекси російської армії. Про це повідомляє Мілітарний.

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У ході бойових зіткнень російські військові залишили без нагляду чотири зенітні ракетно-гарматні комплекси 2С6 "Тунгуска", розроблені для боротьби з авіацією.

Місцеві жителі знайшли покинуту техніку російських військ та вирішили спалити всі ці ЗРПК.

Нагадаємо, що у Гостомелі спецназ ГУР знищив 20 ворожих БМД. За контроль над містом продовжуються бойові зіткнення. Протягом доби, за твердженням силовиків, було знищено 20 ворожих бойових машин. У боях за місто бере участь об'єднана група спецпризначенців під керівництвом ГУР МО України разом із місцевими групами опору.

У Бучі через шість годин бойові зіткнення припинилися, але обстріл усе ще триває. ЗСУ та тероборона відбивають наступ супротивника в Бучі та міських околицях, проте "кадировців" витіснити все ще не вдалося.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Угорщини вирішила розблокувати постачання потужних НАТОвських систем ППО Україні. Насамперед угорське керівництво виступало проти доставлення летального озброєння через територію своєї країни. Однак, із початком російського вторгнення в Україну все змінилося. Водночас місцевий прем'єр все ще покладає надії на енергоресурси з РФ.