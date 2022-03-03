Местные жители сожгли зенитные комплексы РФ (видео)

Российские военные оставили без присмотра четыре зенитных ракетно-пушечных комплекса 2С6 "Тунгуска", а местные жители нашли и сожгли эту технику.

Жители одного из населенных пунктов Украины сожгли зенитные ракетно-пушечные комплексы российской армии. Об этом сообщает Мілітарний.

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В ходе боестолкновений российские военные оставили без присмотра четыре зенитных ракетно-пушечных комплекса 2С6 "Тунгуска", разработанные для борьбы с авиацией.

Местные жители нашли заброшенную технику российских войск и решили сжечь все эти ЗРПК.

Напомним, что в Гостомеле спецназ ГУР уничтожил 20 вражеских БМД. За контроль над городом продолжаются боестолкновения. В течение суток, по утверждениям силовиков, были уничтожены 20 вражеских боевых машин. В боях за город участвует объединенная группа спецназовцев под руководством ГУР МО Украины совместно с местными группами сопротивления.

В Буче по прошествии шести часов боестолкновения прекратились, но обстрелы все еще продолжаются. ВСУ и тероборона отбивают наступление противника в Буче и городских окрестностях, однако "кадыровцев" вытеснить все еще не удалось.

Ранее Фокус сообщал, что власти Венгрии решили разблокировать поставки мощных НАТОвских систем ПВО Украине. Прежде венгерское руководство выступало против доставки летального вооружения через территорию своей страны. Однако с началом российского вторжения в Украину все изменилось. Вместе с тем, местный премьер все еще возлагает надежды на энергоресурсы из РФ.