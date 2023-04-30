Російські війська мають обмежений успіх у Бахмуті: вони просунулися вперед, — ISW

Війська РФ трохи просунулися вперед на південному заході й північному заході Бахмута.

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У суботу, 26 квітня, російські окупанти досягли невеликих успіхів під час боїв за Бахмут. Як показують відеозаписи із зазначенням геолокації, ЗС РФ незначно пройшли вперед на південному заході й північному заході міста. Про це повідомляє у звіті за 29 квітня Інститут вивчення війни (ISW).

За даними американських аналітиків, росіяни змогли захопити Бахмутський медичний коледж у центрі та Бахмутський індустріальний коледж на півдні міста.

Аналітики пишуть, що російські війська вели бої атаки біля дороги через Хромове. Цей населений пункт розташований поряд із Бахмутом, на захід від міста. Також окупанти проводили наступальні дії біля Оріхово-Василівки, за 11 км на північний захід від Бахмута, Богданівки й Іванівського за 5 км на захід від міста.

Аналітики пишуть, що російські війська вели бої атаки біля дороги через Хромове. Цей населений пункт розташований поряд із Бахмутом, на захід від міста. Фото: ISW

Аналітики з посиланням на Генштаб ЗСУ повідомляють, що ЗС РФ продовжують завдавати наземних ударів у Бахмуті й провели безуспішні атаки в районі населених пунктів Богданівка та Часів Яр.

У звіті сказано, з посиланням на повідомлення пресслужби Східної групи військ ЗСУ, що українська армія, як і раніше, має доступ до логістичних шляхів, що ведуть до Бахмута. Отже, це повідомлення спростовує заяви росіян про те, що окупанти контролюють шляхи постачань для ЗСУ в місто.

За словами спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, російські війська ще далекі від захоплення "дороги життя" на Бахмут.

У звіті сказано, з посиланням на повідомлення пресслужби Східної групи військ ЗСУ, що українська армія, як і раніше, має доступ до логістичних шляхів, що ведуть до Бахмута Фото: ISW

Також 29 квітня російські війська завдали наземних ударів уздовж лінії Авдіївка — Донецьк, повідомляють аналітики ISW.

У звіті ISW сказано, з посиланням на Генштаб ЗСУ, що ЗС РФ дедалі частіше відмовляються від бою на Мар'їнському напрямку через те, що вони зазнають великих втрат у живій силі.

Нагадуємо, що ЗСУ знищили російську військову техніку на суму понад 40 млн доларів. Українським військовослужбовцям під час залучення безпілотника вдалося ліквідувати зенітно-ракетний комплекс "Тор М2" та два ракетно-гарматні комплекси 2С6 "Тунгуска".

Нагадуємо, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин висунув ультиматум Міністерству оборони Росії та погрожує відступити з Бахмута. За словами Пригожина, якщо його війська не отримають боєприпасів, він надасть наказ про відступ із міста.