Пригожин висунув ультиматум Міноборони РФ: погрожує відступити з Бахмуту

За словами ватажка ПВК "Вагнера", якщо його бійці не отримають боєприпасів, то він віддасть наказ про відступ. При цьому термін ультиматуму минув учора, 28 квітня.

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Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин погрожує віддати наказ відступати найманцям з Бахмуту, якщо вони не отримають боєприпасів. Про це 29 квітня повідомило російське видання "Важливі історії".

Пригожин в інтервʼю для пропагандистського телеграм-каналу War Gonzo заявив, що він написав листа міністру оборони Сергію Шойгу, в якому заявив, що якщо ПВК "Вагнера" не отримають боєприпасів, то буде розпорядження відступати. А через це "посиплеться все інше". У виданні зазначають, що ватажок найманців ставив ультиматум до 28 квітня, тобто 29 квітня він вже минув.

Свій ультиматум Євген Пригожин пояснював тим, що начебто до 15 травня розпочнеться контрнаступ ЗСУ, тому відсутність боєкомплекту може призвести до катастрофічних наслідків для РФ. Окрім цього він наголошує, що "ПВК "Вагнер" закінчуються", тому через короткий проміжок часу вони можуть зникнути.

Додамо, публічні сутички ватажка "вагнерівців" з російським Міноборони виникають вже не вперше. 21 квітня ЗМІ писали, що через снарядний голод "вагнерівці" шукали допомоги навіть у Білорусі та Китаю. Мінськ погодився продати 300 тисяч осколкових пострілів для автоматичних гранатометів ВОГ-17. А Пекін залишив звернення без відповіді.

Нагадаємо, 23 квітня Пригожин наказав найманцям не брати полонених, через те, що він отримав радіоперехоплення, де бійці ЗСУ нібито отримали наказ розстріляти пораненого найманця ПВК "Вагнер".

27 квітня аналітики ISW припустили, що в Бахмуті починають виникати конфлікти між різними ПВК, в тому числі з "Вагнера", "Редут" та іншими.