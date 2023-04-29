Пригожин выдвинул ультиматум Минобороны РФ: грозится отступить из Бахмута

По словам главаря ЧВК "Вагнера", если его бойцы не получат боеприпасов, он отдаст приказ об отступлении. При этом срок ультиматума истек вчера, 28 апреля.

Related video

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин грозится отдать приказ отступать наемникам из Бахмута, если они не получат боеприпасы. Об этом 29 апреля сообщило российское издание "Важные истории".

Пригожин в интервью для пропагандистского телеграм-канала War Gonzo заявил, что написал письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором заявил, что если ЧВК "Вагнера" не получат боеприпасов, то будет распоряжение отступать. А потому "посыпется все остальное". В издании отмечают, что главарь наемников ставил ультиматум до 28 апреля, то есть 29 апреля он уже прошел.

Свой ультиматум Евгений Пригожин объяснял тем, что якобы до 15 мая начнется контрнаступление ВСУ, поэтому отсутствие боекомплекта может привести к катастрофическим последствиям для РФ. Кроме этого, он отмечает, что "ЧВК "Вагнер" заканчиваются", поэтому через короткий промежуток времени они могут исчезнуть.

Добавим, публичные стычки главаря "вагнеровцев" с российским Минобороны возникают уже не в первый раз. 21 апреля СМИ писали, что из-за снарядного голода "вагнеровцы" искали помощи даже у Беларуси и Китая. Минск согласился продать 300 тысяч осколочных выстрелов для автоматических гранатометов ВОГ-17. Пекин же оставил обращение без ответа.

Напомним, 23 апреля Пригожин приказал наемникам не брать пленных из-за того, что он получил радиоперехват, где бойцы ВСУ якобы получили приказ расстрелять раненого наемника ППК "Вагнер".

27 апреля аналитики ISW предположили, что в Бахмуте начинают возникать конфликты между разными ЧВК, в том числе с "Вагнером", "Редутом" и другими.