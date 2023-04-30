В Бахмуті ЗС РФ кинули всі резерви, а ЗСУ відбили втрачені позиції на кількох ділянках, — Маляр

Наступ російських окупантів протягом тижня триває на трьох напрямках — Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському, повідомили в Міноборони.

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У місті Бахмут залишається найспекотніша обстановка на українському фронті. Ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси. Про це повідомила у зведенні за тиждень заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, схід України залишається епіцентром бойових дій. Наступ ворога протягом тижня триває на трьох напрямках — Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

"На Лиманському напрямку ворог періодично знижує активність, оскільки зазнає невдач через активну оборону наших військ. Протягом тижня на певних ділянках ворог мав незначний успіх, але втрачені позиції наші оборонці повернули", — повідомила Ганна Маляр.

За її словами, найгарячіше зараз у Бахмуті та Мар’їнці. На Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати, а в самому Бахмуті тривають запеклі бої.

"Ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси та подекуди мав успіх. Наші бійці відбивають численні атаки та на певних ділянках контратакують. Оборона Бахмута з покладеними на неї військовими задачами справляється", — зазначила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, що російські війська трохи просунулися вперед на південному заході й північному заході Бахмута. За даними американських аналітиків, росіяни змогли захопити Бахмутський медичний коледж у центрі та Бахмутський індустріальний коледж на півдні міста.

У Запорізькій області російські окупанти, так само як і у Херсонській, почали відбирати в місцевих рибалок катери та човни.