Ситуация сложная: Сырский наградил защитников Бахмута, отразивших несколько атак ВС РФ (фото)

Противник, по словам генерал-полковника, также осуществляет многочисленные штурмы на Лиманском направлении и несет большие потери. Силам обороны после атак удалось взять в плен 10 российских солдат.

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В воскресенье, 30 апреля командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил несколько районов боевых действий и наградил защитников Бахмута. Об этом сообщает официальная пресс-служба Сухопутных войск.

Генерал работал на нескольких направлениях, провел встречу с украинскими защитниками и вручил бойцам, обороняющим Бахмут награды и ценные подарки.

По информации пресс-службы, сейчас интенсивные боевые действия в районе Бахмута продолжаются. Враг продолжает проводить многочисленные атаки на нескольких направлениях, пытаясь прорвать оборону украинских позиций, однако противник несет большие потери.

Враг не останавливается ни перед чем, и применяет максимум усилий. На Бахмутском направлении, несмотря на значительные потери россияне бросают в бой новые штурмовые группы Вагнера, десант, мобилизованных солдат и бойцов других российских частных компаний.

Генерал посетил несколько участков фронта Фото: Telegram

В Сухопутных войсках сообщили, что ситуация остается достаточно сложной, однако украинским защитникам удалось провести несколько успешных контратак, в связи с чем врагу пришлось оставить некоторые позиции.

"На Лиманском направлении наши защитники в течение нескольких последних дней отразили многочисленные штурмы. Попытки неприятеля захватить наши позиции не удались. Противник понес потери, нами были взяты в плен 10 вражеских солдат", — прокомментировал ситуацию на фронте генерал Сырский.

Напомним, 29 апреля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что, несмотря на то, что оккупанты несколько недель заявляют о захвате последней дороги на Бахмут и установлении над ней постоянного огневого контроля, российские войска еще далеки от заявленных планов.

Также, 30 апреля военные 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" показали, как выглядит сейчас город Бахмут, за который уже несколько месяцев идут тяжелые бои.