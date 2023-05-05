"Не имеют отношения к реалиям войны": у Зеленского рассказали о ситуации в Бахмуте сейчас

Несмотря на заявление главы ЧВК"Вагнер" о том, что 10 мая он выведет своих наемников из-под Бахмута, украинская сторона не считает, что ситуация по Бахмуту изменится кардинально.

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Любые заявления российских политиков касательно ситуации в зоне боевых действий на территории Украины не имеют никакого отношения к реальности. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал на своей странице в Твиттере в пятницу, 5 мая.

"Любые заявления российских субъектов, в частности, Лаврова (главы МИД РФ Сергея Лаврова, — ред.), Пескова (пресс-секретарь президента РФ Сергей Песков, — ред.), Медведева (зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, — ред.) и, безусловно, Пригожина (ЧВК "Вагнер"), направлены исключительно на неприхотливого внутреннего потребителя". — написал Подоляк.

По словам политика, их нарратив не имеют никакого отношения к реалиям войны и обычно свидетельствует о сильном личном психическом напряжении.

"Реальная информация о войне и Бахмуте – только в сообщениях украинских военных", — подчеркнул советник главы ОП.

Ситуация на фронте сейчас: какие заявления делает российская сторона

В пятницу, 5 мая, создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что 10 мая выведет группу своих наемников из позиций возле Бахмута, если к тому времени Минобороны РФ не поставит ему необходимые боеприпасы.

"Я сообщаю официально начальнику Генштаба, министру обороны, верховному главнокомандующему: нести без боеприпасов потери в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, мои парни не будут. С 10 мая мы выходим из Бахмута", — заявил Пригожин.

Командир наемников также пожаловался на то, его "военные" получают от Минобороны не более 30% боеприпасов и оружия от потребностей. Поэтому потери в ЧВК "Вагнер" значительно выше, чем предполагали в РФ.

Также Пригожин признал, что взять город Бахмут до 9 мая его наемники не в состоянии.

Создатель ЧВК резюмировал, что в связи со сложившейся ситуацией он передаст позиции под Бахмутом военным из ВС РФ.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал о том, что российское руководство уже в курсе заявлений Пригожина. Однако комментировать что-либо, касающееся российско-украинской войны сам Песков не имеет права.

Ситуация в Бахмуте сегодня: что об этом говорят в ВСУ

В комментарии журналиста "Радио свобода" командир роты беспилотников 92-й ОМБР Юрий Федоренко сказал, что ситуация вокруг Бахмута остается сложной и напряженный.

По его словам, на одной из позиций украинские военные отбросили силы РФ от основной магистрали под городом и закрепились на новых позициях.

"Больше всего российская армия сосредоточена именно на подступах к Бахмуту. Ситуация там остается очень сложной", — сказал Федоренко.

В свою очередь бывший начальник пресс-служби Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев в комментарии медиа "РБК-Украина" выразил свое мнение касательно ситуации в Бахмуте.

Он сказал, что заявление Пригожина о так называемом "выходе" из Бахмута не следует воспринимать серьезно, как и какие-либо другие высказывания российских пропагандистов.

"Прекратил ли Пригожин ведение активных боевых действий, несмотря на колоссальные потери наемников? Нет. Все остальное – это привлечение внимания главного "бенефициара" так называемой специальной военной операции Владимира Путина", — сказал Селезнев.

Журналисты также связались со спикером Восточной группировки войск ВСУ Сергеем Череватым и попросили его дать оценку заявлениям Пригожина о выводе наемников из зоны боевых действий.

"Несмотря на громкие заявления, интенсивность боев не спадает. За сутки было 43 боестолкновения и 520 обстрелов разными калибрами", — сказал Череватый.

Также он предположил, что враг не отказался от намерения захватить Бахмута до 9 мая.

Кроме того, по словам Череватого, у ЧВК "Вагнер" сейчас не снарядный, а именно человеческий "голод".

"Минобороны РФ не отправляет "вагнеровцам" подмогу в таком количестве, как хотелось бы, поэтому подобные заявления (Пригожина, — ред.) звучат, как поиск причины, чтобы уйти", — прокомментировал Череватый ситуацию вокруг Бахмута.

В пятницу, 5 мая журналистам также удалось получить комментарий представителя ГУР Минобороны Андрея Черняка. Он заявил, что Пригожин не собирается выводить своих наемников из Бахмута. Разведка не фиксирует никаких отводов войск сейчас в районе Бахмута.

Выразила свою реакцию на заявления создателя ЧВК "Вагнер" и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для выполнения этой задачи они подтягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении", — сказала Маляр.

Напомним, 5 мая военный эксперт рассказал, что происходит в Бахмуте сейчас. Украинским военным пока в Бахмуте хватает сил и средств для того, чтобы держать оборону. Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что события в городе будут развиваться в пользу Киева.

А по сообщению аналитиков Института изучения войны, 4 мая ВС РФ не добились никаких подтвержденных успехов в Бахмуте и его окрестностях. Силы обороны провели ограниченную контратаку юго-западнее Бахмута. В частности, контратаковали в районе Курдюмовки и смогли там продвинуться.