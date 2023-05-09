Вечірня ракетна атака ЗС РФ: у Харківській області не менше шести прильотів, – голова ОДА

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, всі випущені росіянами ракети обійшли обласний центр, удари припали на передмістя.

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Увечері 8 травня Збройні сили Російської Федерації здійснили ракетний обстріл на території України. Шість ракет потрапили по Харківській області, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За словами голови ОДА, російські окупанти завдали по регіону удару, попередньо, ракетами С-300.

"Зафіксовано не менше шести "прильотів". Є влучення в Харківському районі. На місцях працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється", — констатував Синєгубов.

ЗС РФ атакували Харківську область

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті було чути не менше п'яти вибухів, три з них за межею населеного пункту.

Пізніше міський голова уточнив, посилаючись на дані ДСНС, що всі згадані ракети обійшли Харків. Рятувальники повідомили, що вечірні прильоти припали на передмістя обласного центру.

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в регіоні спрацювала протиповітряна оборона. Він також додав, що поки що не може оприлюднити подробиці атаки з міркувань безпеки.

На Дніпропетровщині спрацювала ППО

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у місті було чути кілька вибухів.

За даними Telegram-каналів, вибухи також пролунали у Сумській, Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, що в ніч на 8 травня ЗС РФ обстріляли Одесу, внаслідок чого загинув чоловік, а ще троє людей отримали різні поранення. За словами голови пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталії Гуменюк, на ділянках, куди потрапили російські ракети, спалахнули сильні пожежі.

За даними Червоного Хреста, внаслідок російського ракетного обстрілу було практично знищено склади організації в Одесі. Крім того, постраждала мобільна клініка у Миколаєві.

Ми також писали про те, що вночі 8 травня ЗС РФ атакували Київ рекордною кількістю БПЛА. За даними мера столиці Віталія Кличка, українським силам вдалося збити всі 36 дронів, які летіли у напрямку міста.