Наймасовіша атака: Кличко показав наслідки нічного обстрілу Києва (фото, відео)

За словами міського голови, внаслідок падіння уламків Shahed пошкоджено соціальні об'єкти та багатоповерхову будівлю. Життю п'яти осіб, які отримали поранення, нічого не загрожує.

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Вранці 8 травня, мер Києва Віталій Кличко відвідав місця падіння уламків збитих українською ППО іранських дронів-камікадзе Shahed. За його словами, 36 безпілотників (а не 35, як вказали у Повітряних силах) рухалися минулої ночі у напрямку до столиці. Про це Віталій Кличко заявив в етері телеканалу "Новини Live".

"Це була наймасовіша атака нашого міста за час воєнних дій. 36 дронів летіли у напрямку нашого міста. Всі дрони збили. Ніхто не загинув, п'ятеро людей отримали травми, двоє — у лікарнях. Спасибі ППО, якби вони не працювали, жертв було б більше. Але ми бачимо, що окупанти хочуть загнати нас у депресію", — зазначив мер Києва.

Також Віталій Кличко відвідав кілька багатоповерхових будинків, на які вночі впали уламки збитих дронів. Він зазначив, що російські військові запустили 8 травня по Україні всього 60 БПЛА.

Мер столиці зазначив, що уламки дронів пошкодили багатоповерхову будівлю у Святошинському районі Києва та деякі соціальні об'єкти. Він зазначив, що внаслідок нічної атаки на Київ ніхто не загинув, проте поранення отримали п'ятеро людей у двох районах міста. Постраждалих госпіталізовано, одній людині зробили операцію, і, за словами лікарів, загрози для її життя немає.

Кличко зазначив, що зараз влада міста надає оперативну допомогу всім постраждалим, після чого спеціальна комісія займеться вирішенням питання про відновлення пошкодженого житла.

Версія щодо обстрілу Києва від командування Повітряних сил

За офіційною інформацією пресслужби Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 8 травня над Києвом сили протиповітряної оборони знищили 35 іранських дронів Shahed-136/131.

За даними українських військових, росіяни запустили дрони з аеродрому у селищі Сеща Брянської області.

У ніч проти 8 травня росіяни атакували українські міста з використанням крилатих ракет та ударних дронів-камікадзе Shahed. У Шевченківському та Святошинському районах Києва внаслідок падіння уламків виникли пожежі.

Нагадаємо, вранці 8 травня стало відомо, що уламок одного з безпілотників, після нічної атаки на Київ, було знайдено у міжнародному аеропорту "Жуляни". При цьому речник Київської МВА Михайло Шаманов заперечує факт навмисного нальоту дронів-камікадзе на стратегічний об'єкт, оскільки БПЛА був збитий над територією аеропорту.