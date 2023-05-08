Атака БПЛА на Київ: уламки Shahed впали на території аеропорту "Жуляни"

У міській військовій адміністрації заперечують факт навмисного нальоту дронів-камікадзе на стратегічний об'єкт. Уламки БПЛА могли впасти на злітну смугу "Жулян" через те, що безпілотник збили над територіями аеропорту.

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Після нічної атаки БПЛА, речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов повідомив про знайдений уламків одного з безпілотників у міжнародному аеропорту "Жуляни". Про це він розповів 8 травня в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

У ніч на 8 травня російські окупанти атакували Україну 35 іранськими безпілотниками типу Shahed. Українська ППО збила всі запущені БПЛА ворога.

Спікер розповів, що уламок одного з іранських дронів було знайдено на злітно-посадковій смузі в міжнародному аеропорту "Жуляни", проте зазначив, що навряд чи це може бути показником спеціально скоординованої атаки на інфраструктуру аеропорту.

"Так, було знайдено уламки на смузі в "Жулянах". Я не впевнений, що це була спроба атакувати аеропорт. Тому що прямо над територією аеропорту збили цей дрон", — сказав Шаманов.

За його словами, це вже четверта атака на Київ з початку травня за останні 8 днів, з чого можна зробити висновки, що окупанти не мають наміру припиняти обстріли і робитимуть все, щоб продовжувати псувати життя простим українцям.

Атака дронами-камікадзе Києвом була спрямована в день пам'яті та примирення. У 1945 році саме цього дня Німеччина оголосила про капітуляцію у Другій світовій війні.

За день до обстрілу, 7 травня, сили протиповітряної оборони збили російський розвідувальний безпілотник у небі над столицею України.

У четвер, 4 травня, сили ППО України збили безпілотник у Києві. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа. Уламки збитого безпілотника впали у Солом'янському районі.