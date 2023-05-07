У небі над Києвом збили російський БПЛА-розвідник: що відомо

Ворожий апарат, як зазначають у військовій адміністрації, виявили під час останньої повітряної тривоги. Що саме розвідував російський БПЛА, не уточнюється.

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У небі над Києвом сили протиповітряної оборони збили російський розвідувальний безпілотник. Про це у неділю, 7 травня, розповів голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Під час останньої повітряної тривоги у повітряному просторі Києва було виявлено розвідувальний БПЛА ворога. Силами та засобами протиповітряної оборони дрон був знищений", — написав Попко.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння БПЛА жертв та руйнувань немає. Дані уточнюються.

Обстріли міст України 5-6 травня

5 травня російська авіація обстріляла Сумську область керованими бомбами КАБ-500. Повідомлялося про 5 постраждалих. Також пошкодження отримали 44 приватні домоволодіння. У ніч проти 6 травня над територією Дніпропетровської області Повітряні сили збили чотири іранські дрони Shahed. Крім того, ворог обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району приблизно 15 снарядами "Град". За попередніми даними, ніхто не постраждав. Також у Синельниківському районі впали уламки дронів ЗС РФ. Постраждалих серед місцевих жителів немає, але у п'яти приватних будинках вибито скло.

6 травня стало відомо, що на Херсонщині під час розмінування загинули шість рятувальників, ще двоє людей було поранено. За даними прокуратури, ЗС РФ скинули з безпілотника вибуховий предмет на піротехнічну групу.

Нагадаємо, 6 травня командувач Повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що українським захисникам вдалося збити російську крилату ракету Х-47 "Кинджал".