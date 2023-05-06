Скинули вибухівку з БПЛА: окупанти вбили шістьох рятувальників у Херсонській області (фото)
Працівники ДСНС розміновували територію, коли їх атакував ворог. Шестеро осіб загинули, ще двоє перебувають у лікарні з пораненнями.
6 травня в Херсонській області під час розмінування загинули шестеро рятувальників, ще двоє осіб були поранені. Про це повідомив у соцмережах голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.
"Світ повинен про це знати! Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань із розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл", — написав він.
Керівник розповів, що загинули шестеро працівників ДСНС. Ще один рятувальник і фельдшерка, за словами Крука, отримали поранення та були госпіталізовані. Також унаслідок удару знищена службова техніка.
"Терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами. Це неможливо пробачити", — йдеться в пості.
Крук виразив співчуття рідним і близьким загиблих.
Прокуратура розслідує вбивство та порушення звичаїв ведення війни
Пізніше в Херсонській обласній прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування порушення законів і звичаїв війни з боку ворога, а також умисного вбивства.
"За попередніми даними, 6 травня 2023 року російські військові скинули з безпілотника вибуховий предмет на піротехнічну групу, яка працювала поблизу населеного пункту", — написала пресслужба відомства.
У прокуратурі зазначили, що тривають заходи для фіксування злочину, скоєного російськими загарбниками.
Нагадаємо, вночі 5 травня ЗС РФ атакували Сумську область керованими бомбами КАБ-500 із літака СУ-35. Відомо, що внаслідок атаки постраждали п’ятеро осіб.
Раніше, 3 травня, внаслідок ворожого обстрілу в Херсоні загинув лікар Олександр Моргунов. Чоловік зайшов у магазин, повертаючись із роботи. Він отримав поранення внаслідок російської атаки.