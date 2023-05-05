Після роботи зайшов до АТБ: ракета ЗС РФ вбила відомого лікаря у Херсоні (фото)

Лікар Олександр Моргунов, який провів тисячі операцій, загинув 3 травня у супермаркеті АТБ, внаслідок влучання ракети військ РФ.

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Олександр Моргунов, завідувач відділення Херсонського обласного онкологічного диспансеру, загинув унаслідок ракетного удару військ Російської Федерації 3 травня, коли загарбники обстріляли супермаркет АТБ. У медичному закладі у Facebook повідомили подробиці.

Він повертався з роботи, вирішив зайти до магазину. Коли лікар перебував у приміщенні, у цей момент й прилетіла смертельна російська ракета.

Колектив співробітників установи висловив жаль стосовно загибелі колеги. Його смерть назвали непоправною втратою.

"Світла та вічна пам’ять…" — йдеться у дописі.

Олена Єгорова, виконувачка обов'язків головної медсестри диспансеру, розповіла Obozrevatel, що понад два десятки років працювала разом із ним. Вона не чула щодо нього нічого поганого. У момент влучання ракети у магазині перебувала лікарка, яка намагалася надати Олександру першу медичну допомогу, але згодом він помер.

"Він був сильно поранений, стікав кров'ю", — пояснила Олена.

Хто такий Олександр Моргунов

Лікар Олександр Олександрович Моргунов понад 40 років свого життя він присвятив медицині. Він був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. У Херсонському обласному онкологічному диспансері лікарем-онкогінекологом працював 32 роки. У 2006 році отримав посаду завідувача гінекологічного відділення. Фахівець провів тисячі операцій. Завдяки його професійним діям вдалося врятувати десятки тисяч життів.

Нагадаємо, 3 травня російські війська завдали ракетного удару по Херсону. Загарбники влучили в супермаркет АТБ, гіпермаркет "Епіцентр" та залізничний вокзал. У пресслужбі Херсонської обласної прокуратури заявили, що внаслідок обстрілу цивільної інфраструктури в Херсоні загинули 12 людей та понад два десятки осіб отримали поранення.