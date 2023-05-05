После работы зашел в АТБ: ракета ВС РФ убила известного врача в Херсоне (фото)

Врач Александр Моргунов, выполнивший тысячи операций, погиб 3 мая в супермаркете АТБ в результате попадания ракеты войск РФ.

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Александр Моргунов, заведующий отделением Херсонского областного онкологического диспансера, погиб в результате ракетного удара войск Российской Федерации 3 мая, когда захватчики обстреляли супермаркет АТБ. В медицинском заведении в Facebook сообщили подробности.

Он возвращался с работы, решил зайти в магазин. Когда врач находился в помещении, в этот момент прилетела смертельная российская ракета.

Коллектив сотрудников учреждения выразил сожаление по поводу гибели коллеги. Его смерть назвали невосполнимой утратой.

"Светлая и вечная память…" – говорится в сообщении.

Елена Егорова, исполняющая обязанности главной медсестры диспансера, рассказала Obozrevatel, что более двух десятков лет работала вместе с ним. Она не слышала о нем ничего плохого. В момент попадания ракеты в магазине находился медик, пытавшийся оказать Александру первую медицинскую помощь, но впоследствии он скончался.

"Он был сильно ранен, истекал кровью", – объяснила Елена.

Кто такой Александр Моргунов

Врач Александр Александрович Моргунов более 40 лет своей жизни он посвятил медицине. Он был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В Херсонском областном онкологическом диспансере врачом-онкогинекологом работал 32 года. В 2006 году получил должность заведующего гинекологическим отделением. Специалист проделал тысячи операций. Благодаря его профессиональным действиям удалось спасти десятки тысяч жизней.

Напомним, 3 мая российские войска нанесли ракетный удар по Херсону. Захватчики попали в супермаркет АТБ, гипермаркет "Эпицентр" и железнодорожный вокзал. В пресс-службе Херсонской областной прокуратуры заявили, что в результате обстрела гражданской инфраструктуры в Херсоне погибли 12 человек и более двух десятков человек получили ранения.