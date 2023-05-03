Россияне обстреляли Херсонскую область: под удар попал ЖД вокзал, есть жертвы

Как сообщает "Укрзалізниця", оккупанты попали в пассажирский вагон. По данным главы ОГА, атаке также подвергся гипермаркет "Эпицентр" в Херсоне и несколько сел в области.

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В среду, 3 апреля, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по гражданской инфраструктуре Херсонской области. Об этом написал председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Чиновник сообщил, что из-за российского обстрела погибли трое энергетиков, выполнявших аварийно-восстановительные работы вблизи села Степановка, один житель села Токаревка погиб в собственном дворе, а 61-летний мужчина из Ивановки был ранен.

Кроме того, россияне обстреляли гипермаркет "Эпицентр" в Херсоне, в результате чего три человека погибли, еще четверо — получили ранения.

Позже оккупанты также атаковали железнодорожный вокзал Херсона. По данным Прокудина, один человек погиб, еще трое гражданских — ранены.

Как отмечает "Укрзалізниця", российский удар пришелся на пассажирский вагон и был ранен проводник. К тому времени посадка еще не началась, поэтому пассажиры пребывали в безопасном месте.

"Поезд во Львов со 116 пассажирами на борту отправился из Херсона с задержкой 14 минут. Вагоны с повреждениями в результате обстрела будут оперативно заменены по станции Николаев", — говорится в сообщении.

ВС РФ атаковали ЖД вокзал в Херсоне

Об обстреле Херсона также сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, враг нанес удар по гражданской инфраструктуре, в результате чего один ребенок был госпитализирован в Детскую областную больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, что по словам Александра Прокудина, с 5 мая в Херсоне начнется комендантский час, который продлится до 6:00 8 мая. В течение этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах города – запрещен. Также город будет закрыт на въезд и выезд.

Фокус писал о том, что 1 мая в Херсонской области 38-летний сапер подорвался во время разминирования на взрывчатке, которую заложили российские оккупанты. Мужчина потерял часть правой ноги и получил осколочные ранения лица.