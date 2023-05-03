Закроют на въезд и выезд: в Херсоне вводят комендантский час почти на трое суток

Запланированные 58 часов передвигаться и находиться на улицах Херсона жителям строго запрещено. Гражданским советуют заранее сделать запас продуктов и медикаментов.

Related video

В прифронтовом Херсоне почти на 3 суток вводят комендантский час. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"С 20:00 5 мая в Херсоне начнется комендантский час, который продлится до 6:00 8 мая. В течение этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах города – запрещен. Также город будет закрыт на въезд и выезд", — проинформировал глава ОВА.

Он добавил, что такие временные ограничения необходимы, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергнуть мирных жителей опасности.

Также он призвал херсонцев запастись медикаментами и пищевыми продуктами.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики заставляют своих приспешников публично отказываться от украинского гражданства. Таким образом оккупанты пытаются "промаркировать" предателей.

29 апреля в Херсонском облсовете заявили, что разрабатывают план эвакуации населения в случае массированных обстрелов, чтобы сохранить жизнь мирных граждан.