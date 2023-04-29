В Херсонской области могут объявить эвакуацию населения из-за обстрелов ВС РФ, — облсовет

По словам замглавы областного совета Юрия Соболевского, противник регулярно использует против гражданского населения террористические методы. Это вынуждает задуматься о реализации худших сценариев.

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Херсонская областная военная администрация начала разрабатывать планы эвакуации населения для того, чтобы в случае потенциальной опасности сохранить жизни мирных граждан. Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в своем Telegram-канале 29 апреля.

По его словам, против Украины воюет страна, которая регулярно использует против гражданского населения террористические методы. Отсюда и появляются разговоры о том, чтобы обезопасить как можно большее количество людей.

"Регулярный обстрел медицинских учреждений, жилых домов, гуманитарных центров. Нет никаких сомнений, что Силы обороны Украины освободят всю территорию Херсонской области, но до сих пор остается риск, что российская армия может применить массированные обстрелы наших населенных пунктов. К сожалению, этот сценарий вполне реален", — заявил Юрий Соболевский.

В областной военной администрации разрабатывают вероятные сценарии, а также просматривают безопасные маршруты перемещения людей, которые можно будет использовать.

Местных жителей призвали быть готовыми к такому повороту событий и следить за всеми объявлениями ОВА.

"Документы, предметы первой необходимости, запас воды и продуктов на несколько дней желательно быть подготовлены заранее", — говорится в сообщении.

При этом, даже если это произойдет, эвакуация не будет долгосрочной и люди через короткий срок смогут вернуться в свои дома. Но готовиться всегда нужно к худшим сценариям, учитывая предыдущие действия противника.

Напомним, 27 апреля в Нацгвардии сообщали, что ВС РФ перешли к обороне на Запорожском и Херсонском направлениях. При этом, они не могут добиться никаких новых достижений на поле боя, поэтому обстреливают позиции ВСУ.