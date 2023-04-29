У Херсонській області можуть оголосити евакуацію населення через обстріли ЗС РФ, — облрада

За словами заступника голови обласної ради Юрія Соболевського, противник регулярно використовує проти цивільного населення терористичні методи. Це змушує задуматися про реалізацію найгірших сценаріїв.

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Херсонська обласна військова адміністрація розпочала розробляти плани евакуації населення для того, щоб у разі потенційної небезпеки зберегти життя мирних громадян. Про це заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у своєму Telegram-каналі 29 квітня.

За його словами, проти України воює країна, яка регулярно використовує проти цивільного населення терористичні методи. Звідси і з'являються розмови про те, щоб убезпечити якомога більше людей.

"Регулярний обстріл медичних закладів, житлових будинків, гуманітарних центрів. Немає жодних сумнівів, що Сили оборони України звільнять усю територію Херсонської області, але досі залишається ризик, що російська армія може застосувати масовані обстріли наших населених пунктів. На жаль, цей сценарій є цілком реальний", — заявив Юрій Соболевський.

В обласній військовій адміністрації розробляють ймовірні сценарії, а також переглядають безпечні маршрути переміщення людей, які можна буде використати.

Місцевих мешканців закликали бути готовими до такого повороту подій та стежити за всіма оголошеннями ОВА.

"Документи, предмети першої необхідності, запас води та продуктів на кілька днів бажано підготовити заздалегідь", — йдеться у повідомленні.

При цьому навіть якщо це станеться, евакуація не буде довгостроковою і люди через короткий термін зможуть повернутися до своїх будинків. Але готуватися завжди потрібно до найгірших сценаріїв, враховуючи попередні дії супротивника.

Нагадаємо, 27 квітня у Нацгвардії повідомляли, що ЗС РФ перейшли до оборони на Запорізькому та Херсонському напрямках. При цьому вони не можуть досягти жодних нових досягнень на полі бою, тому обстрілюють позиції ЗСУ.