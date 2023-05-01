Коллаборантов в Херсоне заставляют публично отказываться от украинского гражданства,— ЦНС

По информации Центра национального сопротивления, страна-агрессор таким образом намерена "сплотить" своих союзников накануне контрнаступления украинских защитников.

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На временно оккупированных территориях Херсона и области оккупанты заставляют своих приспешников публично отказываться от украинского гражданства. Об этом 30 апреля сообщили в Центре национального сопротивления.

По информации представителей центра, оккупационная администрация проводит так называемый "флешмоб", в рамках которого всех коллаборантов заставляют снимать видеоролики, на которых они публично сообщают о своем отказе от украинского гражданства. Сами видео несут в себе "пропагандистскую" цель, призванную для создания иллюзии о тотальной поддержке оккупационных властей со стороны местного населения.

В центре отмечают, что в Украине действительно существует процедура отказа от гражданства, о чем россиянам хорошо известно, поэтому данные методы могут применяться для того, чтобы "сплотить" союзников оккупантов накануне предполагаемого контрнаступления украинских вооруженных сил.

Также в центре отметили, что таким образом оккупанты пытаются "промаркировать" предателей.

Напомним, в конце апреля стало известно, что так называемый "врио главы Херсонской области" Владимир Сальдо числится владельцем компании, зарегистрированной в Лондоне, несмотря на то, что он находится под санкциями.

Также напомним, что 17 марта вступил в силу закон о коллаборантах, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским. Максимальная мера наказания за сотрудничество с государством-агрессором составит до 15 лет тюрьмы.