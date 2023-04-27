Коллаборант Сальдо открыл фирму в Британии вместе с братом киевского прокурора, — СМИ (фото)

Как пишет The Guardian, несмотря на санкции глава оккупационной администрации Херсонской области числится владельцем фирмы, зарегистрированной в Лондоне. Фокус выяснил, что фирма была зарегистрирована вместе с бывшим "регионалом" Григорием Смитюхом, братом прокурора Василия Смитюха.

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Так называемый "врио главы Херсонской области" Владимир Сальдо числится владельцем компании, зарегистрированной в Лондоне, несмотря на то, что он находится под санкциями. Об этом в четверг, 27 апреля, пишет британское издание The Guardian.

Журналисты выяснили, что с ноября 2022 года Сальдо указан в качестве конечного бенефициара компании Grainholding Lt, зарегистрированной в районе Хаттон Гарден в центре Лондона. Отмечается, что Companies House, британский корпоративный реестр, не требует подтверждения личности при создании компании.

"Но его запись в санкционном списке была обновлена с момента регистрации Grainholding, чтобы получить сведения из регистрационных документов компании, что говорит о том, что власти Великобритании знали о ее существовании и считали документы подлинными", — пишет The Guardian.

Реакция британского правительства

Представитель правительства отказался сообщить, были ли предприняты какие-либо действия в отношении Grainholding, которая по-прежнему числится как действующая компания, пишет издание.

"Мы не комментируем отдельные случаи", — сказал чиновник.

При этом о компании уже стало известно в британском парламенте. В частности, Маргарет Ходж, член парламента от Лейбористской партии, заявила, что неизвестно, зарабатывает ли компания Сальдо деньги в Британии.

"Есть ли у нее счет в британском банке? Мы не знаем. Знают ли об этом правоохранительные органы? Мы не знаем. И заморозили ли они этот актив? Этого мы тоже не знаем. Эта система запутана от начала до конца", — возмутилась Ходж.

В документах компании говорится, что капитал Grainholding составляет 1 миллион фунтов стерлингов, причем половина акций принадлежит Сальдо, а остальные — другому украинцу, имя которого издание не сообщает.

Кто владеет британской компанией вместе с Сальдо

Фокус выяснил, что вторым бенефициаром компании является некий Григорий Смитюх, зарегистрированный в Киеве.

Григорий Смитюх, бывший нардеп Фото: Открытые источники

Судя по совпадающей дате рождения — 27 февраля 1961 года — речь идет о бывшем "регионале", народном депутате Украины V, VI, VII созывов.

Согласно данным аналитической системы YouControl, Смитюх по состоянию на март-апрель текущего года, является учредителем шести компаний, зарегистрированных в Киеве и одной — в селе Оконск в Волынской области.

Компании Григория Смитюха

Примечательно, что его брат, Василий Смитюх, работает в столичной прокуратуре.

Василий Смитюх работает в прокуратуре Киева Фото: скриншот

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Киевской городской прокуратуры, брат бывшего нардепа служит в отделе представительства в административном судопроизводстве.

Василий Смитюх работает в Киевской прокуратуре Фото: скриншот

В сентябре 2017 года СМИ публиковали расследование издания PROSUD, в котором говорилось, что жена Василия Смитюха является владельцем элитного особняка в Козине площадью 173 кв.м.

Особняки бретьев Смитюхов Фото: PROSUD

При этом дом с похожей архитектурой, расположенный на соседнем участке, принадлежит экс-нардепу Григорию Смитюху.

Напомним, 14 апреля сообщалось, что Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации активов Владимира Сальдо. Речь идет о четырех предприятиях, в которых конечными бенефициарами также числятся дочь и жена главы оккупационной администрации.

Напомним, в начале марта сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали сеть подпольных казино, работавших во время оккупации Херсона на администрацию коллаборанта Владимира Сальдо.