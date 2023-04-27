Колаборант Сальдо відкрив фірму у Британії разом із братом київського прокурора, — ЗМІ (фото)

Як пише The Guardian, попри санкції, голова окупаційної адміністрації Херсонської області вважається власником фірми, зареєстрованої в Лондоні. Фокус з'ясував, що фірму було зареєстровано разом із колишнім "регіоналом" Григорієм Смітюхом, братом прокурора Василя Смітюха.

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Так званий "тво голови Херсонської області" Володимир Сальдо вважається власником компанії, зареєстрованої в Лондоні, попри те, що він перебуває під санкціями. Про це у четвер, 27 квітня, пише британське видання The Guardian.

Журналісти з'ясували, що з листопада 2022 року Сальдо вказано як кінцевий бенефіціар компанії Grainholding Lt, зареєстрованої в районі Хаттон Гарден у центрі Лондона. Зазначається, що Companies House, британський корпоративний реєстр, не потребує підтвердження особи під час створення компанії.

"Але його запис у списку санкцій був оновлений з моменту реєстрації Grainholding, щоб отримати відомості з реєстраційних документів компанії, що говорить про те, що влада Великобританії знала про її існування і вважала документи справжніми", — пише The Guardian.

Реакція британського уряду

Представник уряду відмовився повідомити, чи були вжиті будь-які дії щодо Grainholding, яка, як і раніше, вважається чинною компанією, пише видання.

"Ми не коментуємо окремі випадки", — сказав чиновник.

Проте про компанію вже стало відомо у британському парламенті. Зокрема, Маргарет Ходж, член парламенту від Лейбористської партії, заявила, що невідомо, чи заробляє компанія Сальдо гроші у Британії.

"Чи має вона рахунок у британському банку? Ми не знаємо. Чи знають про це правоохоронні органи? Ми не знаємо. І чи заморозили вони цей актив? Цього ми теж не знаємо. Ця система заплутана від початку до кінця", — обурилася Ходж. .

У документах компанії йдеться про те, що капітал Grainholding складає 1 мільйон фунтів стерлінгів, втім половина акцій належить Сальдо, а решта — іншому українцю, ім'я якого видання не повідомляє.

Хто володіє британською компанією разом із Сальдо

Фокус з'ясував, що другим бенефіціаром компанії є Григорій Смітюх, зареєстрований у Києві.

Григорій Смітюх, колишній нардеп Фото: Відкриті джерела

Судячи з дати народження, що збігається, — 27 лютого 1961 року — йдеться про колишнього "регіонала", народного депутата України V, VI, VII скликань.

За даними аналітичної системи YouControl, Смітюх станом на березень-квітень поточного року є засновником шести компаній, зареєстрованих у Києві та однієї — у селі Оконськ у Волинській області.

Компанії Григорія Смітюха

Примітно, що його брат Василь Смітюх працює у столичній прокуратурі.

Василь Смітюх працює у прокуратурі Києва Фото: скріншот

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті Київської міської прокуратури, брат колишнього нардепа служить у відділі представництва в адміністративному судочинстві.

Василь Смітюх працює у Київській прокуратурі Фото: скріншот

У вересні 2017 року ЗМІ публікували розслідування видання PROSUD, в якому йшлося про те, що дружина Василя Смітюха є власником елітного особняка в Козині площею 173 кв.м.

Особняки бретів Смітюхів Фото: PROSUD

Однак будинок зі схожою архітектурою, розташований на сусідній ділянці, належить екснардепу Григорію Смітюху.

Нагадаємо, 14 квітня повідомлялося, що Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про конфіскацію активів Володимира Сальдо. Йдеться про чотири підприємства, в яких кінцевими бенефіціарами також вважаються дочка та дружина голови окупаційної адміністрації.

Нагадаємо, на початку березня співробітники Служби безпеки України ліквідували мережу підпільних казино, які працювали під час окупації Херсона на адміністрацію колаборанта Володимира Сальдо.