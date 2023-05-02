Подорвался на мине ВС РФ: в Херсонской области сапер получил тяжелые ранения

Взрывотехники работали возле села Малая Сейдеминуха. Одна из мин сдетонировала, мужчина потерял часть правой ноги и получил осколочные ранения лица.

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В Херсонской области 38-летний сапер подорвался во время разминирования на взрывчатке, которую заложили российские оккупанты. Об этом сообщила в Telegram 2 мая Херсонская областная военная администрация (ОВА).

Взрывотехники 1 мая проводили разминирование у села Малая Сейдеминуха Калиновской общины. Одна из мин сдетонировала, из-за этого сапер получил тяжелые ранения.

Мужчина потерял часть правой ноги и получил осколочные ранения лица. Его госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую медпомощь.

Напомним, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 28 апреля оценивала затраты на разминирование территорий. Оккупанты заложили мины на площади более 170 тысяч квадратных километров, чтобы очистить территории надо 40 млрд долларов.

Фокус также писал, как в аграрном хозяйстве Харьковской области фермеры создали машину для разминирования на базе трактора ХТЗ Т-150.

Наибольшее количество ранений от подрыва на минах британские разведчики зафиксировали в освобожденных районах Харьковской и Херсонской областей. Весной риски несчастных случаев могут увеличиться.