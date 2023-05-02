Підірвався на міні ЗС РФ: на Херсонщині сапер отримав тяжкі поранення

Вибухотехніки працювали біля села Мала Сейдемінуха. Одна з мін здетонувала, чоловік втратив частину правої ноги та отримав осколкові поранення обличчя.

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На Херсонщині 38-річний сапер підірвався під час розмінування на вибухівці, яку заклали російські окупанти. Про це повідомила у Telegram 2 травня Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

Вибухотехніки 1 травня проводили розмінування біля села Мала Сейдемінуха Калинівської громади. Одна з мін здетонувала, через це сапер отримав тяжкі поранення.

Чоловік втратив частину правої ноги та отримав осколкові поранення обличчя. Його госпіталізували, лікарі надають йому необхідну медичну допомогу.

Раніше новини Укрнет повідомляли, що міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 28 квітня оцінювала витрати на розмінування територій. Окупанти заклали міни на площі понад 170 тисяч квадратних кілометрів, щоб очистити територію треба 40 млрд доларів.

Фокус також писав, як фермери аграрного господарства Харківської області створили машину для розмінування на базі трактора ХТЗ Т-150.

Найбільшу кількість поранень від підриву на мінах британські розвідники зафіксували у звільнених районах Харківської та Херсонської областей. Навесні ризики нещасних випадків можуть збільшитись.