Українські фермери перетворили трактор на безпілотну машину для розмінування (відео)

Фермери вирішили допомогти піротехнічним службам ДСНС та самостійно розмінувати частину території. Для доопрацювання трактора використали ворожу БМП, яку росіяни кинули у полі.

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В одному з аграрних господарств Харківської області фермери створили машину для розмінування на базі трактора ХТЗ Т-150. Про це повідомили на сайті Суспільне Харків.

Техніку оснастили захисними екранами, зробленими з трофейної російської БМП. Попереду також з'явився сильний відвал.

Раніше трактор використовували для того, щоб позбавитися бур'янів у полі. Тепер техніка отримала нове призначення.

Машина для розмінування отримала підтримку дистанційного керування. Це дозволить захистити оператора, який перебуватиме на безпечній відстані під час проведення робіт зі знешкодження снарядів.

Інженери доопрацювали систему дистанційного керування під трактор ХТЗ Т-150. Пункт управління знаходиться у ковші телескопічного навантажувача. Він розташований за кілька метрів від землі, що забезпечує оператору відмінний кут огляду. Радіус дії становить до 2 км.

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Потреба створення такої техніки викликана тим, що піротехнічні служби ДСНС не встигають розмінувати всі території. Тому фермери вирішили прискорити цей процес власними силами.

Раніше Фокус розповів, що українські фермери ризикують життям та вручну розчищають поля від мін.