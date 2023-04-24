Украинские фермеры превратили трактор в беспилотную машину для разминирования (видео)

Фермеры решили помочь пиротехническим службам ГСЧС и самостоятельно разминировать часть территории. Для доработки трактора использовали вражеский БМП, который россияне бросили в поле.

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В одном из аграрных хозяйств Харьковской области фермеры создали машину для разминирования на базе трактора ХТЗ Т-150. Об этом сообщили на сайте Суспільне Харків.

Технику оснастили защитными экранами, которые были сделаны из трофейной российской БМП. Спереди также появился мощный отвал.

Раньше трактор использовали для того, чтобы убрать сорняки в поле. Теперь же техника получила новое назначение.

Машина для разминирования получила поддержку дистанционного управления. Это позволит обезопасить оператора, который будет находиться на безопасном расстоянии во время проведения работ по обезвреживанию снарядов.

Инженеры доработали систему дистанционного управления под трактор ХТЗ Т-150. Пункт управления находится в ковше телескопического погрузчика. Он расположен в нескольких метрах от земли, что обеспечивает оператору отличный угол обзора. Радиус действия составляет до 2 км.

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Потребность в создании такой техники вызвана тем, что пиротехнические службы ГСЧС не успевают разминировать все территории. Поэтому фермеры решили ускорить этот процесс собственными силами.

Ранее Фокус рассказал, что украинские фермеры рискуют жизнью и вручную расчищают поля от мин.