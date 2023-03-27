"Выбора нет": украинские фермеры рискуют жизнью и вручную расчищают поля от мин (видео)

По данным крупнейшей организации по разминированию HALO Trust, в Украине находят противотанковые, противопехотные, осколочные мины, металлические и пластиковые мины, гранаты на растяжках, а также запрещенные кассетные боеприпасы.

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Украинские фермеры оказались перед выбором — очищать поля от мин, оставленных российскими войсками, или же встретить еще один год без дохода. Некоторые аграрии из Харьковской области, рискуя жизнью, самостоятельно удаляют российскую взрывчатку. Об этом сообщает CNN.

Фермер Александр Гаврилюк из села Великая Камышеваха Изюмского района рассказал, что когда впервые увидел свою ферму после освобождения территории от российских оккупантов, не смог сдержать слез.

Разрушенная ферма под Изюмом

Помещения на ферме были практически полностью разрушены, тяжелая агротехника стоимостью несколько миллионов долларов была в руинах, прошлогодний урожай — сожжен.

Разрушенная ферма

Но главной проблемой стали мины, размещенные на его полях площадью около 20 кв. километров.

Теперь 69-летнему мужчине приходится откапывать их вручную, в отчаянной попытке расчистить поля перед началом посевного сезона в апреле.

По словам фермара, ему удалось удалить около 20 штук в районе села Велика Комишуваха с помощью металлодетектора, который он приобрел.

"Идешь, находишь, берешь палку, с ее помощью раскапываешь, чтобы понять размер мины, а затем осторожно выкапываешь полностью и убираешь", — пояснил Гаврилюк.

Он предупреждает, что работа опасная, но другого выхода у него нет. В противном случае его ждет еще один год без дохода. За последние несколько месяцев несколько фермеров погибли или получили ранения во время работы в полях.

Эксперты призывают фермеров не пытаться брать дело в свои руки, поскольку многие мины оснащены защитой от поднятия, то есть их специально разрабатывали для убийства и нанесения травм людям, которые попытаются их поднять.

По оценкам украинского руководства, около трети территории страны сейчас засорены неразорвавшимися боеприпасами и минами.

Согласно данным ВСУ, саперы за год обезвредили около 45 тысяч взрывных устройств. В HALO Trust, крупнейшей международной организации по разминированию территорий, сейчас работает 700 сотрудников из Украины, к концу года их численность планируется удвоить.

Сюжет CNN о минах на украинских полях

Маири Каннингем, возглавляющий команду по разминированию в Украине, говорит, что одной организации с таким масштабом работы не справиться.

По его словам, основная проблема в том, что приходится использовать разные способы обезвреживания, и нет какой-то одной инструкции для действий.

"Мы находим противотанковые мины, металлические и пластиковые, противопехотные тоже, осколочные мины, гранаты на растяжках, а также запрещенные кассетные боеприпасы", — пояснил представитель организации.

На то, чтобы полностью очистить территорию от мин, уйдут годы, поскольку один день войны обычно приравнивается к нескольким месяцам работ по очистке.

Ранее Фокус разбирался в том, вырастет ли в этом году пшеница на полях, загрязненных российскими минами. Весенняя посевная в Украине уже началась, но на освобожденных территориях вопрос все еще остается открытым.

Напомним, что в ОК "Юг" рассказали, смогут ли граждане Украины начать пляжный сезон следующим летом.