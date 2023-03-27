"Вибору немає": українські фермери ризикують життям і вручну розчищають поля від мін (відео)

За даними найбільшої організації з розмінування HALO Trust, в Україні знаходять протитанкові, протипіхотні, уламкові міни, металеві та пластикові, гранати на розтяжках, а також заборонені касетні боєприпаси.

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Українські фермери опинилися перед вибором — очищати поля від мін, залишених російськими військами, або зустріти ще один рік без доходу. Деякі аграрії з Харківської області, ризикуючи життя, самостійно видаляють російську вибухівку. Про це повідомляє CNN.

Фермер Олександр Гаврилюк із села Велика Комішуваха Ізюмського району розповів, що коли вперше побачив свою ферму після звільнення території від російських окупантів, не зміг стримати сліз.

Зруйнована ферма під Ізюмом

Приміщення на фермі були практично повністю зруйновані, важка агротехніка вартістю кілька мільйонів доларів була у руїнах, торішній урожай — спалений.

Зруйнована ферма

Але головною проблемою стали міни, які розміщені на його полях площею близько 20 кв. кілометрів.

Тепер 69-річному чоловікові доводиться відкопувати їх уручну, у відчайдушній спробі розчистити поля перед початком посівного сезону у квітні.

За словами фермара, йому вдалося видалити близько 20 штук у районі села Велика Комішуваха за допомогою металодетектора, який він придбав.

"Йдеш, знаходиш, береш палицю, за її допомогою розкопуєш, щоб зрозуміти розмір міни, а потім обережно викопуєш повністю і забираєш", — пояснив Гаврилюк.

За останні кілька місяців кілька фермерів загинули або зазнали поранень під час роботи в полях.

Фермер попереджає, що робота небезпечна, але іншого виходу він не має. В іншому випадку на нього чекає ще один рік без доходу.

Експерти закликають фермерів не намагатися брати справу в свої руки, оскільки багато мін оснащені захистом від підняття, тобто їх спеціально випускали для вбивства та нанесення травм людям, які спробують їх підняти.

За оцінками українського керівництва, близько третини території країни зараз засмічені боєприпасами і мінами, що не розірвалися.

За даними ЗСУ, сапери за рік знешкодили близько 45 тисяч вибухових пристроїв. У HALO Trust, найбільшій міжнародній організації з розмінування територій, зараз працює 700 співробітників з України, до кінця року їх кількість планується подвоїти.

Маїрі Каннінгем, який очолює команду з розмінування в Україні, каже, що жодній організації з таким масштабом роботи не впоратися.

За його словами, основна проблема полягає в тому, що доводиться використовувати різні способи знешкодження, і немає якоїсь однієї інструкції для дій.

"Ми знаходимо протитанкові міни, металеві та пластикові, протипіхотні також, уламкові міни, гранати на розтяжках, а також заборонені касетні боєприпаси", — пояснив представник організації.

На те, щоб повністю очистити територію від мін, підуть роки, оскільки один день війни зазвичай прирівнюється до кількох місяців очищення від мін.

Раніше Фокус розбирався в тому, чи виросте пшениця на полях цьогоріч, які були забруднені російськими мінами. Весняна посівна в Україні вже розпочалася, але на звільнених територіях питання все ще залишається відкритим.

Нагадаємо, що в ОК "Південь" розповіли, чи зможуть громадяни України розпочати пляжний сезон наступного літа.