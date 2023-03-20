Минное поле: вырастет ли в этом году пшеница на засеянных российскими минами полях

В Украине уже началась весенняя посевная. Но на освобожденных от неприятеля территориях кампания под вопросом. Какое будущее ожидает загрязненные взрывоопасными предметами сельскохозяйственные земли?

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Около 40% территорий, оккупированных врагом после 24 февраля 2022 года, украинской армии уже удалось освободить. Однако, как выяснил Фокус в своем новом обзоре "Меньше хлеба. Что посеют аграрии весной и угрожает ли Украине продуктовый кризис", провести весеннюю посевную удастся далеко не на всех деоккупированных территориях.

В частности, на Харьковщине, которую Вооруженные силы Украины освободили осенью прошлого года, ситуация до сих пор остается сложной.

"Линия фронта сместилась, но работать там опасно из-за постоянных обстрелов. Большинство полей заминированы. Должна произойти расчистка полей от снарядов, что довольно длительный и сложный процесс. Часть земель — до 5% земельного банка — мы даже не рассматриваем для работы, потому что они слишком опасны", — рассказал в комментарии Фокусу директор агропромышленного департамента группы "Агротрейд" Александр Овсяник.

Александр Нечипоренко, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", исполнительный директор Северного межрегионального научного центра НААН подтверждает, что на деоккупированных территориях провести полноценную посевную не будет возможности еще не один год.

Эксперт ссылается на предварительные оценки Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, согласно которым по состоянию на октябрь 2022 года около 1,7 млн га украинской земли были загрязнены взрывоопасными предметами и минами, а разминирование такой территории потребует не менее 10 лет.

Разминирование украинской земли потребует не менее 10 лет

"Возможность проведения посевной на деоккупированных территориях в первую очередь будет зависеть от того, насколько близко проходит линия фронта и загрязнена ли территория взрывоопасными предметами, — комментирует Петр Мельник, президент Украинского Клуба аграрного бизнеса (УКАБ), исполнительный директор и совладелец Agricom Group. — К сожалению, вся деоккупированная территория подлежит осмотру саперами и на значительной площади необходимо проводить разминирование. Поэтому, скорее всего, в этом году весеннюю посевную смогут провести не все аграрии на освобожденных землях".

Однако мины – не единственная проблема. Ведь, по словам Александра Нечипоренко , в местах падения боеприпасов отмечается значительное загрязнение почв тяжелыми металлами — кадмием, свинцом и т.д. Соответственно, экологическое состояние изуродованных войной украинских земель еще долгие годы не позволит полноценно использовать их для выращивания сельхозкультур.

Кроме этого, с большими проблемами сталкиваются и сами агропроизводители, предприятия которых пережили оккупацию и были разграблены российскими мародерами. По словам Александра Буюкли, чаще всего на освобожденных территориях аграрии сталкиваются со следующими препятствиями:

заминирование земель;

дефицит посевного материала;

недостаточность минеральных удобрений;

нехватка топлива;

проблемы с техникой и запчастями;

продолжение обстрелов;

отсутствие доступа к кредитным средствам.

На освободившихся землях сельхозтехника часто подрывается на минах Фото: Соцсети

Тем не менее, в опрошенных Фокусом компаниях рассказывают и о положительном опыте, преимущественно касающемся территорий, которые Вооруженные силы Украины освободили еще весной 2022 года.

"В 2022 году нам не удалось осуществить посев почти на 32 тыс. га земель, в первую очередь, из соображений безопасности", — отмечает в комментарии Фокусу Александр Вержиховский, операционный директор компании ИМК.

По словам собеседника издания на этих землях в течение февраля-марта 2022 проходили интенсивные бои и после освобождения до их возвращения в обработку перед компанией стояла задача обследования на предмет наличия взрывоопасных предметов, а при необходимости — и разминирования. Поскольку эти работы уже выполнены, в текущем сезоне ИМК имеет возможность засеять все 100% своих площадей.

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