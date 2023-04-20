Проламывает оборону врага: ВСУ "засветили" американскую систему разминирования M58 MICLIC (видео)

США поставили Украине противоминные комплексы M58 MICLIC в рамках пакета военной помощи, объявленного в сентябре 2022 года.

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Украинские защитники показали, как учатся овладевать новой иностранной техникой, а именно системой разминирования американского производства M58 MICLIC (Mine Clearing Line Charge), предназначенной для дистанционного разминирования и уничтожения линий обороны противника. Видео выложили в телеграм-канале "Оперативный ВСУ" 20 апреля.

"Обучение на американской системе разминирования M58 MICLIC. Система состоит из прицепного шасси M353 или M200A1, пусковой установки, комплекта для стрельбы M147, заряда M58A3 и 127-мм реактивного снаряда MK22 Mod. Длина прохода — 10", – говорится в сообщении.

Эту систему Украина получила в рамках пакета военной помощи, объявленного 15 сентября 2022 года.

Что представляет собой раздвижная машина – противоминный комплекс M58 MICLIC

Раздвижная машина имеет следующий принцип действия — она выстреливает реактивный снаряд, влекущий трос начиненный взрывчаткой. M58 MICLIC может разминировать минные поля, она также эффективна для формирования проходов через линии обороны.

M58 MICLIC способна совершить проход длиной около 100 метров и шириной около 8 метров. А общее количество взрывчатого вещества в "тросе" составляет более 1,2 тонны. Дальность полета ракеты от конца троса до пусковой части – примерно 60 метров.

Напомним, что Украина получила несколько систем противовоздушной обороны "Патриот". Об этом 19 апреля сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, "Патриот" Украине предоставили 3 страны.

Украинская армия получила новую партию турецких БТР Kirpi с новым вооружением. Всего Украина заказала 200 бронетранспортеров турецкого производства.